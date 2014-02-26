8 مدال بانوان قمی از پیکارهای رزمی قهرمانی کشور/ قم تیم نمونه اخلاق شد

محبوبه کلهری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابت های رزمی قهرمانی کشور در سبک های فول کنتاکت و کیک بوکسینگ بین المللی بر اساس برنامه ریزی فدراسیون ورزش های رزمی کشورمان در مدت دو روز به انجام رسید.

وی اضافه کرد: میزبانی این دوره از مسابقات را نیز شهرستان گلپایگان بر عهده داشت و بانوان رزمی کار از استان‌های مختلف در این دوره حضور یافتند و در تلاش برای کسب مدال در رده‌های سنی گوناگون با یکدیگر مبارزه کردند.

سرمربی تیم رزمی بانوان استان قم ابراز داشت: مسابقات رزمی بانوان قهرمانی کشور در سبک های فول کنتاکت و کیک بوکسینگ بین المللی با توجه به حضور چهره های مطرح کشور حساسیت بالایی داشت و خوشبختانه مدال های ارزشمندی توسط تیم قم به دست آمد.

وی یاد آور شد: این دوره از پیکارها در حالی به میزبانی گلپایگان به انجام رسید که شرکت کنندگان در این رقابت‌ها در رده‌های سنی جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان در تلاش برای کسب مدال‌های طلا، نقره و برنز با یکدیگر پیکار کردند.

کلهری افزود: رقابت های این دوره در رده سنی بزرگسالان در اوزان مختلف در حالی به انجام رسید که نفرات اعزامی تیم بانوان قم در تلاش برای کسب مدال مبارزات بسیار دیدنی و سطح بالا از نظر قابلیت فنی را برابر حریفان خود به نمایش گذاشتند.

وی در پایان اظهار داشت: تیم قم در این رده سنی موفق به کسب پنج مدال طلا، نقره و برنز شد، در حالی که با پایان رقابت های رده سنی جوانان تیم قم به یک نشان برنز دست یافت و در رده سنی پیشکسوتان نیز دو مدال طلا کسب کرد و در پایان به عنوان تیم نمونه اخلاق نیز مورد تقدیر قرار گرفت.

مدال های کسب شده توسط تیم بانوان رزمی قم از مسابقات فول کنتاکت و کیک بوکسینگ بین المللی:

رده سنی جوانان:

فاطمه نعلبندی (مدال برنز)

رده سنی بزرگسالان:

سمانه شهبازی فراهانی (مدال طلا)، فرحناز تاتار، لیلا احمدی و ریحانه عابدان پور (مدال نقره)، زهرا نوبخت (مدال برنز)

رده سنی پیشکسوتان:

زهره بادی و ملیحه شاکری (مدال طلا)