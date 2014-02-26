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۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۳:۴۷

رونمایی از پمپ های پالایشگاهی فشار بالا و کولینگ آب دریایی در تبریز

رونمایی از پمپ های پالایشگاهی فشار بالا و کولینگ آب دریایی در تبریز

تبریز – خبرگزاری مهر: پمپ های پالایشگاهی فشار بالا و کولینگ آب دریایی به عنوان محصولات استراتژیک صنعت نفت در کارخانه پمپ و توربین پتکو تبریز ساخته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پمپ پالایشگاهی فشار بالای دو طبقه برای پالایشگاه‌ها و پمپ کولینگ آب دریایی دو محصول استراتژیک ساخته شده در تبریز هستند که چهارشنبه با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوربرای نخستین بار در کشور رونمایی شدند.

مدیرعامل شرکت پمپ و توربین پتکو دراین  آیین رونمایی، پمپ های ساخته شده را 100در صد بومی معرفی و تصریح کرد: این دو پمپ کاملاً بصورت بومی طراحی و ساخته شده اند و دانش بکار رفته در آنها به هیچ عنوان جزو تکنولوژی های صنعتی وارداتی نیست بلکه ساخته مهندسان ایرانی بود و قرارداد فروش آن با برخی شرکت‌های نفتی کشور نیز بسته شده است.

وی در خصوص ویژگی پمپ‌ های عمودی آب دریایی پالایشگاهی به عنوان یکی از دو محصول رونمایی شده گفت:  پمپ کولینگ آب دریایی که در این شرکت طراحی  و تاکنون سه دستگاه از آن به سفارش پالایشگاه ستاره خلیج فارس ساخته شده، با ظرفیت 12 هزار متر مکعب در ساعت آب دریا را به صورت عمودی جهت پالایش نفت پمپاژ می کند.

تجریشی در خصوص مشخصات پمپ پالایشگاهی فشار بالای دو طبقه برای پالایشگاه‌ها نیز خاطر نشان شد: پمپ دیگر تولید شده در این پالایشگاه پمپ BT2 است که پمپی دو مرحله‌ای برای شیرین کردن آب دریا و تولید برق است.

کد مطلب 2244838

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