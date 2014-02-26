پنج مرکز فرهنگی قرآنی در بقاع امامزادگان داورزن تشکیل شد

محسن گلستانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: از ابتدای سال جاری تاکنون برای آستان مقدس پنج امامزاده، مراکز فرهنگی قرآنی تشکیل و راه‌اندازی شده است.

وی اظهار داشت: این مراکز با معرفی اعضای آن به سیستم کامپیوتری و غیره نیز تجهیز شده است.

وی گفت: سهمیه شهرستان برای تشکیل هیئت امنا 18 بقعه بوده است که اعضای امنای 17 بقعه آن تاکنون مشخص شده‌اند.

سرپرست دفتر نمایندگی اوقاف و امور خیریه داورزن خاطرنشان کرد: شهرستان داورزن دارای 23 بقعه و مکان مذهبی مهم است که در مجموع 20 بقعه آن دارای اعضای هیئت امنا است.

گلستانی ابراز امیدواری کرد در سال آینده نیز برای 15 بقعه مرکز فرهنگی قرآنی تشکیل و برای سه بقعه دیگر نیز هیئت امنا معرفی شود.

گفتنی است: شهرستان داورزن نخستین میقات‌الرضای رضوی در کیلومتر 298 غرب مشهدالرضا واقع شده است.