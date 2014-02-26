به گزارش خبرگزاری مهر، در متن حکم صادره از سوی حجت الله ایوبی خطاب به عباس اسداللهی سهی آمده است:

به موجب ماده 15 اساسنامه موسسه رسانه های تصویری جنابعالی را به سمت عضو هیأت عامل و خزانه دار منصوب می نمایم. شایسته است با توجه به جایگاه و منزلت رفیع رسانه های تصویری و نقش پر اهمیت نمایش خانگی در جامعه و نیز تنوع و نیاز روز افزون مخاطبان این حوزه، ضمن صیانت از اهداف مقرر در چارچوب ضوابط و مقررات در انجام وظایف و مأموریتهای موسسه موفق و مؤید باشید.

عباس اسداللهی سهی متولد 1338 در تهران و دارای مدرک کارشناسی ارشد مبانی حقوق است. در كارنامه اسداللهی مدیر كل ارداره فرهنگ و ارشاد اسلامی كرمانشاه، مدیر كل توسعه نمایش خانگی، معاون داخلی و امور ارزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون اداری مالی اداره كل ارشاد استان تهران و فعالیت در 7 سال اخیر در موسسه رسانه های تصویری به عنوان خزانه دار و مدتی هم به عنوان سرپرست موسسه دیده می شود.