234 باب مدرسه استان سمنان برای اسکان مسافران نوروزی آماده شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا محمودی صبح چهارشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران در محل اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان از پیش بینی 234 باب مدرسه برای اسکان مسافران نوروزی خبر داد و افزود: ستادهای اسکان این اداره کل تا دوازدهم فروردین 93 آماده ارائه خدمات به فرهنگیان و مسافران هستند.

وی افزود: این مدارس با هزار و 598 کلاس درس به همراه مراکز رفاهی و خانه های معلم برای اسکان مسافران و زائران امام رضا (ع) که از این استان عبور می کنند پیش بینی شده است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان ضمن بیان اینکه برای پذیرش روزانه 121 هزار و 780 نفر مسافر نوروزی در این استان امکانات اسکان ایجاد شده است گفت: پیش بینی می شود بیش از 200 هزار نفر مسافر در تعطیلات نوروز 93 از امکانات اقامتی استان استفاده کنند.

محمودی با اشاره به اینکه مدارس استان سمنان از 28 اسفند پذیرای مسافران نوروزی است، خاطرنشان کرد: برای مواقع بحرانی و شرایط خاص نیز مکان هایی شامل ورزشگاه ها، نمازخانه ها و سالن های چند منظوره آماه شده که در این صورت ظرفیت پذیرش را یک و نیم برابر افزایش می دهد.

وی با بیان اینکه اسکان مسافران در استان سمنان از 28 اسفند آغاز و تا دوازدهم فروردین ادامه دارد، گفت: 14 پایگاه ستاد اسکان در 11 شهرستان برای پذیرش مسافران نوروزی تشکیل و فعال می شود.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: برخی از اماکن دارای شرایط ویژه و دارای امکاناتی نظیر تخت، پتو و ... است و مدارس نیز در سه رده الف، ب و ج رتبه بندی شده است و پذیرش هر شب تا سقف پنج نفر در مراکز ویژه 18 هزار تومان و کلاس های درجه الف 14 هزار تومان، ب 10 هزار تومان و ج هشت هزار تومان است که برای افراد غیر فرهنگی درصدی به این ارقام افزوده می شود.

محمودی با اشاره به اینکه استان سمنان به لحاظ واقع شدن در مسیر مشهد مقدس در ایام نوروز همواره شاهد عبور زائران حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) و مسافران نوروزی است افزود: اسکان مطلوب مسافران نوروزی بسیار مهم است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان، تهیه کروکی مدارس، رسیدگی به نمازخانه مدارس و... را از اقدامات اداره کل آموزش و پرورش در راستای تامین رفاه لازم برای هموطنان در پایگاه‌های اسکان نوروزی در این استان عنوان کرد.

وی همچنین گفت: امکانات رفاهی شامل فرش، موکت، وسایل گرمایشی و سرمایشی، یخچال، تلویزیون و وسایل آشپزخانه در این مدارس برای رفاه حال مسافران پیش‌بینی شده است.

محمودی با بیان اینکه استان سمنان برای مسافران و زائران حضرت امام رضا (ع) باید فضای خوب، آرام و امنی باشد گفت: دستگاه های اجرایی با خدمات بهتر می توانند رضایتمندی مسافران و زائران را که از اقصی نقاط کشور از این استان عبور می کنند جلب کنند تا آنان تشویق به اقامت بیشتر در استان شوند.

وی با اشاره به افزایش ظرفیت اسکان مسافر در نوروز 93 نسبت به نوروز قبل یادآور شد: در سال گذشته بیش از 24 هزار و 870 خانوار مشتمل بر 124 هزار و 500 نفر از امکانات اقامتی آموزش و پرورش استان سمنان بهره مند شدند.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان در خاتمه با اشاره به اینکه پذیرش به صورت حضوری و برای برخی مکانها اینترنتی انجام می شود گفت: پذیرش اینترنتی از دهم تا بیستم اسفند انجام می شود.