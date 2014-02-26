اعضای باند هشت نفره سرقت در قزوین دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا میرحیدری در این باره اظهارداشت: بدنبال شکایت تعدادی از شهروندان در خصوص سرقت دسته چک و مدارک از منازل وکلاهبرداری از چک ها ومدارک مسروقه در شهرستان البرز ماموران انتظامی این شهرستان موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی ادامه داد: این ماموران با انجام تحقیقات پلیسی یکی از متهمانی را که با چک های سرقتی در حال معامله بود را شناسایی و دستگیر کردند.

این مسئول بیان کرد: با همکاری متهم دستگیر شده و اقدامات فنی پلیس همه اعضای این باند سرقت وکلاهبرداری در هفته جاری شناسایی و دستگیر شدند.

میرحیدری تصریح کرد: اعضای این باند با سرقت چک و مدارک مالباختگان آن را در اختیار رییس و معاون باند جهت خرید و فروش کالا قرار می دادند.

فرمانده ناجا استان قزوین گفت: تاکنون متهمان به ارتکاب 25 مورد خرید اموال از طریق کلاهبرداری در استانهای قزوین، البرز، تهران، گیلان، مازندران، قم و شهر کاشان معترف شده اند که ارزش ریالی کالاهای کشف شده بیش از یک میلیاردریال است.

وی ادامه داد: همچنین دونفر از اعضای این باند به 15 فقره سرقت منازل و انباری در شهر الوند اعتراف کرده اند.

این مسئول یادآورشد: تحقیقات پلیس در خصوص این پرونده ادامه دارد.



بی توجهی به جلو راننده خاور باعث مرگ عابر پیاده شد



کارشناس عالی تصادفات پلیس راه استان قزوین گفت: بر اثر بی توجهی به جلو راننده یک دستگاه کامیون خاور، یک عابر پیاده جان خود را از دست داد.

سرهنگ بهرام زینعلی در این باره اظهارداشت: روز گذشته و در کیلومتر 14 روستای حصار محور قزوین - همدان راننده یک دستگاه کامیون خاور به دلیل بی توجهی به جلو با یک عابر برخورد و بر اثر آن عابر پیاده جان خود را از دست داد.

وی بیان کرد: در این مدت و در محور قزوین - تهران راننده یکدستگاه کامیونت به دلیل بی توجهی به جلو واژگون و بر اثر آن یکی از سرنشینان آن مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شد.

این کارشناس یادآور شد: از بامداد امروز چهارشنبه تاکنون تصادفی از محورهای ارتباطی این استان گزارش نشده است.