  1. حوزه و دانشگاه
۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۴۰

معاون وزیر بهداشت خبر داد:

تاکید روسای دانشگاه ها بر ایجاد فضای بازگفتمانی/ رسیدگی به معیشت دانشجویان

تاکید روسای دانشگاه ها بر ایجاد فضای بازگفتمانی/ رسیدگی به معیشت دانشجویان

معاون دانشجویی و فرهنگی وزیر بهداشت با اشاره به برگزاری اجلاس رؤساي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور گفت: روسای دانشگاه ها بر دو موضوع ایجاد فضای بازگفتمانی و رسیدگی به امور رفاهی و معیشتی دانشجویان تاکید کردند.

دکتر محمدحسین آیتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هفتاد و ششمین اجلاس رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور فرصت مناسبی بود که موضوعات مرتبط با دانشجویان علوم پزشکی نیز مطرح شد.

وی افزود: از همین رو روسای دانشگاههای علوم پزشکی بر این باورند که ایجاد فضای بازگفتمانی و پر نشاط و پر از امید دانشجویی از ماموریتهای اصلی دانشگاههای علوم پزشکی است.

آیتی اظهار داشت: در این راستا رسیدگی به امور رفاهی و معیشتی دانشجویان در جهت تعالی روحی و روانی آنها و بستر سازی برای سازندگی ایران اسلامی با تربیت جوانانی متعهد و متخلق سرلوحه برنامه های دانشگاهها خواهد بود.

معاون وزیر بهداشت همچنین با اشاره به بیانیه روسای دانشگاه های علوم پزشکی گفت: در بند دیگری از این بیانیه تاکید شده است تربیت نیروی انسانی فرهیخته، دانشمند، توانمند، نوآور، آگاه به نیاز های جامعه و متخلق به اخلاق حرفه ای سرلوحه کار قرار دارد.

کد مطلب 2244850

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