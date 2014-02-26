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۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۳:۵۵

سردار سجاديان اعلام کرد:

سه قاچاقچي موادمخدر در فارس هلاك شدند/ كشف چهار تن مواد

سه قاچاقچي موادمخدر در فارس هلاك شدند/ كشف چهار تن مواد

شيراز - خبرگزاري مهر: فرمانده انتظامي استان فارس از به هلاكت رسيدن سه قاچاقچي موادمخدر و كشف چهارتن مواد از دو باند قاچاق موادمخدر در این استان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سيروس سجاديان ظهر چهارشنبه در نشستي خبري به تشريح جزئيات درگيري پليس با قاچاقچيان موادمخدر پرداخت و گفت: ماموران پليس مبارزه با موادمخدر استان فارس از چندي قبل در جريان فعاليت اعضاي يك باند قاچاق موادمخدر  قرار گرفتند.

وي بيان كرد: ماموران پليس مبارزه با موادمخدر استان فارس با انجام تحقيقات و اقدامات اطلاعاي پي بردند كه اين قاچاقچيان قصد انتقال محموله گسترده موادمخدر به فارس را دارند.

فرمانده انتظامي استان فارس افزود: در بررسيها مشخص شد كه اين افراد قصد انتقال مواد به شهرستان خرامه را دارند از اين رو براي دستگيري اين قاچاقچيان وارد عمل شدند.

سردار سجاديان ادامه داد: ماموران در يك عمليات تعقيب و گريز موفق به شناسايي اين افراد شدند و اين قاچاقچيان كه متوجه موضوع شده بودند در يك منزل در شهرستان خرامه رفته و در آنجا مخفي شدند.

فرمانده انتظامي استان فارس گفت: در نهايت در يك درگيري كه بين ماموران و اين قاچاقچيان رخ داد دو نفر از ماموران به شهادت رسيدند.

وي با تاكيد بر اينكه برخورد با قاچاقچيان موادمخدر به صورت ويژه در دستور كار پليس قرار دارد، گفت: اين اشرار با وجود هشدارهاي مكرر پليس خود را تسليم نكرده كه در نهايت در يك درگيري مسلحانه سه شرور به درك واصل شدند.

سردار سجاديان بيان كرد: از اعضاي اين باند 800 كيلوگرم موادمخدر كشف شد.

فرمانده انتظامي استان فارس در ادامه از دستگيري يك باند ديگر مرتبط با باند قاچاق خبر داد و افزود: در اين خصوص سه تن و 200 كيلوگرم موادمخدر كه در كاميون و در بين بار بادمجان جاسازي شده بود، كشف شد.

وي با بيان اينكه در اين خصوص دو نفر دستگير شدند، افزود: در حال حاضر تحقيقات براي بررسي ارتباط اين دو باند ادامه دارد.

کد مطلب 2244854

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