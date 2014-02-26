سه قاچاقچي موادمخدر در فارس هلاك شدند/ كشف چهار تن مواد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سيروس سجاديان ظهر چهارشنبه در نشستي خبري به تشريح جزئيات درگيري پليس با قاچاقچيان موادمخدر پرداخت و گفت: ماموران پليس مبارزه با موادمخدر استان فارس از چندي قبل در جريان فعاليت اعضاي يك باند قاچاق موادمخدر قرار گرفتند.

وي بيان كرد: ماموران پليس مبارزه با موادمخدر استان فارس با انجام تحقيقات و اقدامات اطلاعاي پي بردند كه اين قاچاقچيان قصد انتقال محموله گسترده موادمخدر به فارس را دارند.

فرمانده انتظامي استان فارس افزود: در بررسيها مشخص شد كه اين افراد قصد انتقال مواد به شهرستان خرامه را دارند از اين رو براي دستگيري اين قاچاقچيان وارد عمل شدند.

سردار سجاديان ادامه داد: ماموران در يك عمليات تعقيب و گريز موفق به شناسايي اين افراد شدند و اين قاچاقچيان كه متوجه موضوع شده بودند در يك منزل در شهرستان خرامه رفته و در آنجا مخفي شدند.

فرمانده انتظامي استان فارس گفت: در نهايت در يك درگيري كه بين ماموران و اين قاچاقچيان رخ داد دو نفر از ماموران به شهادت رسيدند.

وي با تاكيد بر اينكه برخورد با قاچاقچيان موادمخدر به صورت ويژه در دستور كار پليس قرار دارد، گفت: اين اشرار با وجود هشدارهاي مكرر پليس خود را تسليم نكرده كه در نهايت در يك درگيري مسلحانه سه شرور به درك واصل شدند.

سردار سجاديان بيان كرد: از اعضاي اين باند 800 كيلوگرم موادمخدر كشف شد.

فرمانده انتظامي استان فارس در ادامه از دستگيري يك باند ديگر مرتبط با باند قاچاق خبر داد و افزود: در اين خصوص سه تن و 200 كيلوگرم موادمخدر كه در كاميون و در بين بار بادمجان جاسازي شده بود، كشف شد.

وي با بيان اينكه در اين خصوص دو نفر دستگير شدند، افزود: در حال حاضر تحقيقات براي بررسي ارتباط اين دو باند ادامه دارد.