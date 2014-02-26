به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، لایحه تصویب اصلاحیه کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات مرزی مواد زاید زیان بخش و دفع آنها که بنا به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیئت وزیران رسیده است، از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: با عنایت به تصویب فوری صادرات پسماندهای ویژه از کشور های عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به کشورهای غیر عضو به منظور امحای نهایی و ممنوعیت صادرات پسماندها به منظور بازسازی و بازیافت از 31 دسامبر 1997 (برابر با 10/10/1373 هجری شمسی) در دومین کنفرانس اعضای کنوانسیون بازل در سال 1994 برابر با سال 1373 هجری شمسی) و عدم ثبت تصمیم مذکور در متن کنوانسیون بازل، در سومین کنفرانس مقرر شده است که ممنوعیت مذکور تحت عنوان«اصلاحیه منع کنوانسیون بازل» به صورت رسمی ثبت شود. با توجه به مزیت های اصلاحیه منع کنوانسیون بازل از جمله منع نقل و انتقال پسماندهای ویژه از کشورهای توسعه یافته به سایر کشورها و نظر به اینکه اصلاحیه فوق می تواند دستاوردهای مهمی برای کشور ما در راستای بهبود ارتقای وضعیت محیط زیست با هدف جلوگیری از ورود روزافزون پسماندهای ویژه داشته باشد، لذا لایحه تصویب اصلاحیه کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات مرزی مواد زاید زیان بخش و دفع آنها برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس می شود.

بر اساس ماده واحده این لایحه، با تصدیق اینکه انتقال های برون مرزی پسماندهای زیان بخش به ویژه به کشورهای در حال توسعه، دارای خطر بالای عدم ایجاد مدیریت صحیح زیست محیطی پسماندهای زیان بخش به گونه مقرر شده به وسیله این کنوانسیون است که این متن به عنوان پاراگراف (7) مکرر به مقدمه الحاق می شود.

همچنین بر اساس ماده(4 الف) الحاقی، هر عضو مندرج در الحاقیه(7) باید از تمامی انتقالهای برون مرزی پسماندهای زیان بخش با هدف انجام عملیات بر اساس الحاقیه(4 الف) به دولت هایی که در الحاقیه(7) درج نشده اند، جلوگیری کند.

هر عضو مندرج در الحاقیه (7) باید تا 31 دسامبر 1997 (برابر با 10/10/1376 هجری شمسی) در مورد تمامی انتقال های برون مرزی پسماندهای زیان بخش به موجب جزء(الف) بند(1) ماده(1) کنوانسیون با هدف انجام عملیات طبق الحاقیه(4 ب) به دولت هایی که در الحاقیه(7) درج نشده اند، اقدام به کاهش تا توقف و از آن تاریخ به بعد اقدام به ممنوعیت کند. از کاهش تا توقف انتقال های برون مرزی مزبور نباید جلوگیری شود، مگر این که پسماندهای مورد نظر به موجب کنوانسیون به عنوان مضر گروه بندی شوند."

بر اساس الحاقیه شماره(7)، "اعضا و سایر دولت هایی که عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی( ا.ای. سی.دی)، جامعه اروپا(ای.سی) و لیختن اشتاین هستند."