آمادگی هلال احمر برای همکاری در مدیریت زلزله احتمالی در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد فرهادی در کنگره علمی تبعات زلزله در شهر تهران که روز چهارشنبه در سال کنفرانس جمعیت هلال احمر استان تهران برگزار شد، با تاکید بر ضرورت تدوین برنامه کاهش خطرپذیری پایتخت، گفت: اجرای سیاستهای مربوط به مدیریت بحران در تهران که سالها قبل تصویب شده و به تایید مقام معظم رهبری رسیده، ضروری است و باید این مهم را از محدوده یک مصوبه خارج کرد.

وی اظهار کرد: باید برای تعیین مدیریت واحد به منظور راهبری زلزله احتمالی در شهر تهران چاره‌ای اندیشید؛ چراکه هم اکنون ستاد مدیریت بحران در پایتخت داریم، اما در واقع دستور جلسات آن با آنچه در حقیقت باید به ان بپردازند بسیار متفاوت است.

فرهادی با بیان اینکه در حال حاضر بیشتر کشورهای دنیا موضوع تاسیس مراکز پیش‌بینی مخاطرات و پیشگیری از حوادث و کاهش خطرپذیری را دنبال می‌کنند، افزود: ما نیز نیازمند ایجاد چنین مراکزی هستیم و به منظور پیشگیری از حادثه احتمالی زلزله تهران باید راهکارهای پیشگیرانه‌ای چون مقاوم‌سازی شریانهای حیاتی تهران‏ تقویت و مقاوم‌سازی بیمارستانها‏، رعایت حداقل استانداردهای تعیین‌شده برای ایمنی بناها را مدنظر داشته باشیم.

رئیس جمعیت هلال احمر ایران همچنین استفاده از سیستمهای هشدار دهنده زلزله، استفاده از تجربیات موسسات تحقیقاتی چون جایکای ژاپن، الزام دستگاههای مسئول به تامین سیستمهای بهداشتی سیار و اسکان موقت، افزایش آگاهی مردم و تغییر نگاه آنها به زلزله شهر تهران، ایجاد تیمهای امداد و نجات محله محور، ایجاد مراکز اسکان موقت و ثابت در تهران و پربایی مانورهای واقعی زلزله برای کاهش آثار و تبعات بحران در زلزله و... را از دیگر راهکارهای کنترل زلزله در شهر تهران عنوان کرد.

وی تاکید کرد: هلال احمر با همه نهادهایی که در زمینه مدیریت زلزله احتمالی تهران وظیفه دارند، آماده همکاری است تا به راهکاری جامع دست یابیم و برای مدیریت حادثه احتمالی، جزیره‌ای عمل نکنیم.