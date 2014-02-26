حجت الاسلام ولی عادلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اعتقاد و باور قلبی به قرآن لازمه دستیابی به حیات طیبه است، افزود: مقصد این انقلاب قرآن و اسلام است.

وی همچنین با بیان اینکه رمز رفع مشکلات دنیای انسان اعتقاد و باور به قرآن است بر لزوم ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه تاکید کرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان قرآن کریم را یکی از عوامل اقتدار و قدرت انقلاب اسلامی ایران دانست و گفت: انقلاب اسلامی ایران با بهره‌گیری از آموزه‌های قرآنی و تعالیم نبوی، نمونه کاملی از حیات طیبه را به مردم جهان عرضه کرد و پس از گذراندن فراز و نشیب‌ های بسیار، الگویی برای مسلمانان و آزاد اندیشان جهان شده است.

وی در ادامه به یک مورد وقف جدید در آستانه اشرفیه اشاره کرد و گفت: " علی کریمی " واقف خیراندیش آستانه ای جدیدترین وقف در آخرین ماه از سال 92 را به نام خود ثبت کرد.

عادلی اظهارداشت: این واقف زمینی به مساحت پنج هزار مترمربع را به نیت کمک و توسعه مسجد سیدابوجعفر کلده بالا آستانه اشرفیه وقف کرد.

وی همچنین برآورد ارزش این وقف را هفتصد و پنجاه میلیون ریال معادل هفتاد و پنج میلیون تومان دانست.