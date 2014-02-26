نمایندگان ایران راهی مرحله نیمه نهایی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرخوش، عضو تیم ملی اسنوکر کشورمان در مرحله یک چهارم نهایی که عصر امروز در دوحه قطر برگزار شد مقابل علی حسین علی از عراق به میدان رفت و موفق شد با نتیجه 4 بر صفر این حریف را شکست دهد و برک 128 امتیازی به ثبت برساند. وی فردا در مرحله نیمه نهایی به مصاف محمد شهاب از امارات خواهد رفت.

سهیل واحدی، عضو دیگر تیم ملی اسنوکر کشورمان در این دوره از مسابقات غرب آسیا در مرحله یک چهارم نهایی مقابل خالد العسطال از فلسطین ایستاد و موفق شد با نتیجه 4 بر یک به پیروزی برسد و جواز حضور در مرحله نیمه نهایی را کسب کند. این بازیکن ارزنده کشورمان فردا در مرحله نیمه نهایی به مصاف پیروز دیدار بین نمایندگان کشورهای امارات و عربستان سعودی خواهد رفت.

در رشته ناین بال نیز تختی زرعکانی در مرحله یک چهارم نهایی با محمد ال بین علی از قطر روبه رو شد و موفق شد با نتیجه 9 بر 8 این حریف را از سد راه بردارد و راهی مرحله نیمه نهایی شود. وی در این مرحله از مسابقات مقابل بشار حسین از قطر مصاف خواهد داشت.

علی مقصود، عضو دیگر تیم ملی پاکت بیلیارد کشورمان در این رقابت ها با مازن برجاوی از لبنان مصاف داشت که با نتیجه 9 بر 4 به برتری رسید و مجوز حضور در مرحله نیمه نهایی را به دست آورد. این بازیکن تیم ملی کشورمان در مرحله نیمه نهایی با محمد برجاوی از لبنان مصاف خواهد داشت.