به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین همایش ملی انجمن متخصصان محیط زیست ایران و نهمین جشنواره توسعه سبز از سوی کمیته ملی توسعه پایدار در روزهای یکشنبه و دوشنبه 11 و 12 اسفندماه با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران و رئیس مرکز همکاری‌های فناوری‌های ریاست جمهوری برگزار می‌شود.

محیط زیست انسانی، انرژی و توسعه پایدار، محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی، اقتصاد سبز، محیط زیست دریایی، همکاری های منطقه ای و بین المللی، آموزش و فرهنگ محیط زیست به همراه نشست های تخصصی بحران آب و منابع آبی، دریاچه ارومیه و تالاب‌ها، ساخت و ساز پایدار و آموزش عالی و توسعه پایدار از جمله موضوعاتی که در این همایش بحث و بررسی خواهد شد.

مسابقه کشوری نقاشی و عکس به همراه نمایشگاه جانبی محیط زیست ایران و چالش‌های ملی و منطقه‌ای از برنامه‌های جانبی این همایش است.

این همایش با حمایت کمیته ملی توسعه پایدار، مرکز همکاری‌های فناوری‌های ریاست جمهوری، شهرداری تهران، سازمان فضایی ایران، دانشگاه صنعتی شریف، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان انرژی‌های نو ایران در دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد.