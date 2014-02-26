به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد سعیدی، دیدار همسر رئیس جمهور و جمعی از همسران اعضای هیئت دولت که در سالن محراب حرم کریمه اهل بیت(ع) برگزار شد، با اشاره جایگاه حضرت فاطمه معصومه(س) و نقش این بانو در ترویج مکتب اهل‌بیت(ع)، افزود: در قم یک دختر نمونه آل الله که در جوانی با هماهنگی مقام ولایت و خلیفه‌‌الله مسیری را انتخاب کردند حضور یافتند که منبع برکات فراوانی در نشر معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام است.

وی به جایگاه این بانو در کلام معصومین(ع) اشاره کرد و با بیان این که بر اساس روایات، زائران این بانو اهل بهشت هستند، اذعان کرد: از شما بانوان می‌خواهم به این مسئله توجه کنید،‌ شما سزاوارتر از هر شخص دیگری هستید که در حفظ، حراست و پیام‌رسانی رسالت حضرت معصومه(س) تلاش کنید.

امام جمعه قم ادامه داد: باید توجه داشته باشید، اکنون که رسالت و تکالیفی بر دوش همسرانتان است، ‌هر کدام از شما باید به سهم خود برای اعتلای کلمه‌الله تلاش کنید.

وی با بیان این که هیچ کاری ماندگار تر از کار برای اهل‌بیت(ع) نیست،‌ افزود: امروز این فرصت در اختیار شماست؛ باید ‌از آن بهره کامل را ببرید.

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س)، وجود نظام اسلامی بر اساس آموزه‌های ناب اهل بیت پیامبر(ص) را عنایت بزرگ خداوند دانست و گفت: خدا را شاکریم که بعد از قرن‌ها مظلومیت شیعه، ‌با مجاهت حضرت امام خمینی(ره)، خون شهیدان و تلاش مرجعیت، روحانیت، دانشجویان و همه مردم خداوند عنایت کرده و این تلاش‌ها به ثمر نشست و نظام اسلامی در جامعه جهانی شکل گرفت.

وی با بیان این که ایران،‌ حاکمیت اسلام ناب در جهان است،‌ ادامه داد: امروز در کشور‌ها برای تغییر دولت‌ها تلاش‌های زیادی می‌شود ولی هیچ کدام از این تغییر‌ها، به شیرینی تغییراتی که در ایران می‌شود،‌ نیست؛ همین مسئله وظیفه ما را نسبت به شکرگزاری و حفظ و مراقبت از انقلاب و نظام دوچندان می‌کند.

حجت الاسلام سعیدی با تأکید بر این که باید همواره قدردان مسئولان باشیم، افزود: در تاریخ حسرت حضور چنین مسئولانی را در دل داشتیم، حال که امروز خداوند این عنایت را به ما داشته و مسئولانی دلسوز و پرتلاش در اختیار ما قرار داده است،‌ ‌باید قدردان باشیم و از آنها حمایت نماییم و دعا کنیم تا به اهداف بلند خود برسند.

وی حمایت از مسئولان نظام را وظیفه‌ای دینی، ‌اخلاقی، ملی و انسانی دانست و با بیان اینکه توده مردم قدردان نظام و مسئولان آن هستند، گفت:‌ طایفه اندکی که قدردان تلاش دلسوزانه مسئولان نیستند،‌ باید زمان شاه با ساواک جهنمی آن را که بر مردم حکومت می‌کردند به یاد داشته باشند که هیچ کسی جرئت کمترین نقدی را نسبت به آنها نداشت؛ ولی امروز به برکت حاکمیت ارزش‌های اسلامی در جامعه، آزادانه به بالاترین مقام کشور انتقاد می‌کنند.

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) خاطرنشان کرد: باید این نظام ولایی را پاس داشت تا این امت به برکت خون شهیدان به انقلاب جهانی حضرت ولی عصر(عج) تحویل داده شود.