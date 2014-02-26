سفر رئیس قوه قضائیه به کرمانشاه به تحکیم عدالت در منطقه کمک خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه سفر رئیس قوه قضائیه به کرمانشاه تعدادی از نمایندگان مجلس این استان در این خصوص اظهار نظر کردند.

نماینده اسلام آبادغرب در مجلس، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بدون شک حضور مرجع عالی قضایی کشور در صدر هیاتی بلند پایه خالی از برکت و دستاورد نخواهد بود و می تواند به حل بسیاری از مشکلات کمک کند.

علی جلیلیان ادامه داد: دستگاه قضایی از گستردگی کار فراوانی برخوردار است به گونه ای که شاید خیلی از اقشار جامعه خواسته یا ناخواسته با آن درگیر باشند به همین دلیل شاهد تشکیل پرونده های زیادی در آن هستیم.

وی افزود: حضور رئیس قوه قضائیه در کرمانشاه می تواند به حل و فصل بسیاری از پرونده های موجود که تصمیم گیری درست درباره آن به نظر مقامات قوه نیاز است، کمک شایانی خواهد کرد.

جلیلیان گفت: حضور مقامات عالی رتبه قضایی در استان و سفر آن ها به شهرستان های مختلف کار بسیار خوب و پسندیده ای بود که انجام گرفت و مطمئنا دستگاه قضایی استان با انجام این سفر برنامه هایش جلوخواهد افتاد.

حضور آیت الله لاریجانی در کرمانشاه گره بسیاری از پرونده های کور را باز کرد

سید سعید حیدری طیب نمانیده کرمانشاه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اقدام مسئولین عالی رتبه قوه قضائیه در سفر به استان ها، بسیار حائز توجه است و حضور آن ها در کرمانشاه نیز قطعا گره بسیاری از پرونده های کور را باز خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: در سفر مسئولین قوه قضائیه به کرمانشاه شاهد سفر مسئولین و معاونین مختلف این قوه به شهرستان های مختلف استان نیز بودیم که این امر نشانگر توجه کافی آن ها به تمام شهرها و نقاط است.

حیدری طیب یادآور شد: در این سفر مسائل مختلفی بررسی و آقای لاریجانی در جریان امور قضایی استان قرار گرفتند و همین می تواند به تقویت دادگستری کرمانشاه و رسیدگی هرچه سریعتر به مشکلات موجود کمک زیادی کند.

وی در پایان گفت: دادگستری کرمانشاه پیش از سفر رئیس قوه قضائیه وضعیت خوبی داشت و مطمئنا این سفر به بهتر شدن اوضاع نیز کمک بیشتری خواهد کرد و این دستگاه مهم در استان را تبدیل به یکی از بهترین ها در سطح کشور می کند.

برکات سفر رئیس قوه قضائیه تا سال های طولانی در کرمانشاه باقی خواهد بود

محمد رزم یکی دیگر از نمایندگان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با مهر، اظهار داشت: برکات سفر رئیس محترم قوه قضائیه تا سال های طولانی در کرمانشاه باقی خواهند ماند و مطمئنا باعث تحول شگرفی در دادگستری و دادگاه های کرمانشاه می شود.

وی با تاکید بر اینکه حضور مسئولین عالی رتبه قوه قضائیه دستاودرهای بسیاری به همراه خواهد داشت، افزود: یکی از این دستاوردها می تواند کاهش اطاله دادرسی و اجرای سریعتر احکام صادره باشد که این خود باعث پیشرفت دستگاه قضایی کرمانشاه خواهد شد.

رزم ادامه داد: حضور معاونین رئیس قوه قضائیه در شهرستان های استان نیز بسیاری از مشکلات موجود را مرتفع و زمینه تسریع در روند رسیدگی به پرونده ها را فراهم می کند.

وی در پایان از حضور رئیس و مسئولیم عالی قوه قضائیه در کرمانشاه و توجه ویژه آنان به مسائل قضایی کرمانشاه قدردانی کرد.