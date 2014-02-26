30 درصد دانش آموختگان مازندران بیکار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار ظهر چهارشنبه در ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان یادآور شد: باید آسیبهای اجتماعی استان کارشناسی و برای رفع مشکلات برنام ریزی شود.

وی با تاکید بر اینکه دستگاهها برای ترویح امر به معروف و نهی از منکر تلاش کنند، تصریح کرد: آسیب های اجتماعی را با برخورد نمی توان کنترل کرد و باید به این مسائل با نگاه عمیق، توجه شود.

وی عنوان کرد: امر به معروف برای ترویج ارزشها ضروری است و باید از روشهای نو و آموزنده برای ترویج ان بهره گرفت.

استاندار مازندران با یادآوری اینکه، امر به معروف و نهی از منکر یک مبحث فرهنگی و اجتماعی است، اظهار داتش: همه باید در ترویج این ارزشها تلاش داشته باشند.

فلاح جلودار بهره گیری از ظرفیت گروههای اجتماعی و فرهنگی را برای ترویج امر به معروف و نهی از منکر ضروری دانست و گفت: توجه به این موضوع، سبب کاهش آسیبهای اجتماعی و رشد و شکوفایی استان می شود.

وی با تاکید بر همدلی و هم افزایی برای توسعه استان یادآور شد: برای حل مشکلات از جمله موضوع بیاری باید همه گروهها تلاش داشته باشند.

استاندار مازندران با اشاره به در پیش بودن نوروز تصریح کرد: برای مسافران وارده به استان باید برنامه اصولی و مدیریت فرهنگی داشته باشیم.