دومین آزمون سراسری حفظ قرآن کریم در همدان برگزار می شود

حجت الاسلام حسین قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری دومین آزمون سراسری حفظ قرآن کریم با شرکت چهار هزار نفر در استان همدان خبر داد و اظهار داشت: پیرو منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تربیت 10 میلیون حافظ قرآن کریم اداره اوقاف و امور خیریه نسبت به تربیت حافظان قرآن کریم اقدام کرد.

وی با بیان اینکه چهار هزار نفر در 10 رشته از استان همدان در این مسابقات شرکت می کنند، بیان کرد: حفظ قرآن یکی از بهترین و زیباترین راهکارهای انس با کلام الهی است که اگر این حفظ با معرفت و تزکیة روح و ذهن نیز قرین شود انسان به بالاترین مراتب کمال خواهد رسید.

معاون فرهنگی اجتماعی اوقاف و امور خیریه استان همدان با بیان اینکه آزمون سراسری حفظ قران کریم روز جمعه در تاریخ 9 اسفند برگزار می شود، ابراز داشت: این آزمون همزمان با سراسر کشور در استان همدان انجام خواهد شد.

حجت الاسلام قبادی با بیان اینکه محل برگزاری دومین آزمون سراسری حفظ قران کریم آستان مقدس امامزاده عبدالله و در سطح بقاع متبرکه شاخص شهرستان ها است، ادامه داد: این آزمون به صورت کتبی است و سوالات آن به صورت پلمب شده از تهران چاپ و ارسال و با حضور ناظر سازمان پلمب سئوالات شکسته می شود.

وی با بیان اینکه خداوند در قرآن کریم پیوسته بر تلاوت آیات این کتاب مقدس تاکید کرده است، افزود: زيباترين شيوه انس با قرآن کریم، حفظ آيات نوراني قرآن در سينه است چراکه تمرين و تکرار زياد آيات به منظور تثبيت در حافظه، توفيقي براي ارتباط زياد با آيات وحي است.

معاون فرهنگی اجتماعی اوقاف و امور خیریه استان همدان با بیان اینکه در پایان این آزمون برای شرکت کنندگان گواهینامه معتبر صادر می شود، عنوان کرد: به نفرات برتر این آزمون جوایزی از جمله سفر به کربلای معلی، مشهد مقدس و جوایز فرهنگی ارزنده ای اهدا می شود.