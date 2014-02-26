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۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۷:۲۳

مسابقات تنیس فیوچرز کیش؛

حمید رضا نداف به جمع برترین ها راه یافت

حمید رضا نداف به جمع برترین ها راه یافت

نخستین روز جدول اصلی رقابت های تنیس فیوچرز با برگزاری ۱۶ دیدار در بخش انفرادی و ۸ بازی در بخش دو نفره برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین روز جدول اصلی رقابت های تنیس فیوچرز با برگزاری دیدار های انفرادی و ۲ نفره پیگیری شد که در نهایت در بخش انفرادی تنیسورهای از کشورهای ایران، روماتی، سوئیس، ایرلند، هلند، روسیه، برزیل، اتریش، اسپانیا، اوکراین، صربستان و کرواسی راهی مرحله بعدی بازی ها شدند. نتایج کامل بازی ها به شرح زیر است:

یونس راچیدی از مراکش- ویکتور کریووی از رومانی ( ۰-۶ و ۱-۶ کریووی از رومانی)
جسی کالامبای از سوئیس- واسیلی آنتونسکو از رومانی ( ۴-۶ (۶ ) ۶-۷ کالامبای از سوئیس)
دنیل گرنسی از ایرلند- ژرم اینزریلو از فرانسه ( ۱-۶ و ۱-۶ گرنسی از ایرلند)
لوئی پرت از سوئیس – وسلی کولخوف از هلند ( ۴-۶ ، ۴-۶ و ۶-۳ کولخوف از هلند)
تالس تورینی از برزیل – متئو فابر از کرواسی ( ۰-۶ و ۱-۶ تورینی از برزیل)
الکساندر ایگوشین از روسیه – مارک ورورت از هلند ( ۳-۶ و ۴-۶ ایگوشین از روسیه)
استفان فرانسن از هلند- الکساندر کوشاکوف از اوکراین ( ۲-۶ و ۲-۶ فرانسن از هلند)
کریستین سوله آ از رومانی- میشائیل لینزر از اتریش ( ۴-۶ و ۱-۶ لینزر از اتریش)
پاتریک از رومانی – آرتور فرانسوآ ( ۱-۶ ، ۶-۴ و ۴-۶ پاتریک از رومانی)
الکساندر زوربین از روسیه- جوردی مونزو از ونزوئلا ( ۱-۶ و ۵-۷ زوربین از روسیه)
لوکاس زوآیلی از سوئیس – گارسیا اولیودا از اسپانیا ( ۳-۶ و ۱-۶ اولیودا از اسپانیا)
وادیم الکسینکو از اوکراین- بالرت از موناکو ( ۲-۶ و ۴-۶ الکسینکو از اوکراین)
کریستین از صربستان- رولند چینکوف از روسیه ( ۳-۶ و ۰-۶ کریستین از صربستان)
چایو سیلوا از برزیل – ساشا مرزتی از ایتالیا ( ۴-۶ ، (۸) ۶-۷ و ۶-۲ سیلوا از برزیل )
امیر والا معدنچیاز ایران – حمید رضا نداف از ایران  ( ۴-۶ ، ۰-۶ و ۶-۲ نداف از ایران)
دومنیک واینگر از اتریش – تونی آندوریک از کرواسی ( ۲-۶ و ۳-۶ آندوریک از کرواسی)

همچنین در بخش ۲ نفره نیز ۸ دیدار برگزار شد که در پایان تیم های راه یافته به مرحله بعدی بازی ها مشخص شدند. نتایج کامل این بازی ها نیز به شرح زیر است:

استفان فرانسن – وسلی خولهف از هلند و جسی کالامبی – لوکاس زیلی از سوئیس ( استفان فرانسن ، وسلی خولهف  ۳-۶ ۱-۶ )
الکساندر ایگوشین – الکساندر ژوربین از روسیه  و واسیل آنتونسکو از رومانی – محمد شبیب از هلند ( واسیل آنتونسکو – محمد شبیب ۲-۶ ۲-۶ )
ابرئو مونزو از ونزوئلا – مارک ورورت از هلند  و پاتریک گریگوریو از رومانی – کریستین سوله آ ازرومانی (ابرئو مونزو - مارک ورورت ۲-۶ ۴-۶ )
میشائیل لینزر از اتریش – مارک میگل از آلمان و نیزاربلماتی – یونس راچیدی از مراکش ( میشائیل لینزر -  مارک میگل۳ -۱۰ ( ۲) ۷-۶ ۰-۶ )
اشکان دبیری – امید سوری از ایران و آنتونی مایکل الکسیو و لویس پرت از سوئیس (آنتونی مایکل الکسیو و لویس پرت (  ۴-۶ (۱) ۶-۷)
امیروالا معدنچی – شایان مهدی زاده فرد از ایران و کایو سیلوا – دالس تورینی ار برزیل ( کایو سیلوا – دالس تورینی ۲-۶ ۱-۶ )
وادیم الکسنکو – الکساندر کوشاکوو از اکراین و پاتریک از رومانی – ویکتور کریوی از رومانی ( پاتریک – ویکتور کریوی  ۶-۱۰، ۷-۵ ۵-۷ )
دنیل گلنسی از ایرلند – کریستین از صربستان و بنجامین بالرت از موناکو – فرانسس آرتور ویبرت از فرانسه ( بنجامین بالرت از موناکو – فرانسس آرتور ویبرت از فرانسه۴ -۶ و ۳-۶ )

ماسیمو مورلی از ایتالیا به عنوان سرداور و امیر حسین موسوی، مسیح صلاح، محمد سر یزدی به عنوان داوران نشان سفید و محمد رضا چیتگر، مهدی ملک زاده و سام صدری نیز به عنوان داوران ملی در این دوره از بازی ها حضور دارند. این رقابت ها به مدت ۳ هفته به میزبانی  فدراسیون تنیس کشورمان توسط موسسه فرهنگی ورزشی آپت در جزیره کیش برگزار می شود.

کد مطلب 2244878

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