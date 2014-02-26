سیاست عربستان در سوریه تغییر نمی کند/اوباما درصدد مداخله نظامی در سوریه است

استفان لندمن نظریه پرداز آمریکایی و منتقد سیاست های براک اوباما رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری مهر از احتمال مداخله نظامی آمریکا در سوریه با همراهی عربستان به بهانه جدید خبر داد. مشروح این گفتگو به شرح زیر است:

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: آمریکا و عربستان با توافقی که کرده اند اقدام به برکناری بندر بن سلطان مسئول سرویس های اطلاعاتی عربستان کرده اند و یک شاهزاده دیگر سعودی به نام نایف را جایگزین وی کرده اند. آیا این به معنی ادامه همراهی عربستان با سیاست خارجی آمریکا در منطقه است؟

استفان لندمن- از اتفاقاتی که رخ داده مطلع هستم، به نظر من سوریه جنگ اوباما است او می خواهد بشار اسد را ساقط کرده و یک فرد وابسته به غرب را در این کشور روی کار آورد. بندر بن سلطان به ملک فهد و واشنگتن قول داده بود که این کار را انجام خواهد داد اما بعد از گذشت 3 سال نتوانست این کار را انجام دهد.

وی در ادامه در پاسخ به این سوال گفت: من تردید دارم که ملک فهد و واشنگتن درباره جایگزینی وی توسط نایف به توافق رسیده باشند. آنچه که من ازحوادث جنگ جهانی دوم به یاد دارم این است که آمریکا و انگلیس هم برخی از فرماندهان خود را که نتوانسته بودند وظایفشان را انجام دهند را از کار برکنار کردند، هیتلر و استالین هم بارها از این کارها کرده بودند.

- آیا سیاست های عربستان در قبال سوریه تغییر می کند و این کشور هم به جرگه کشورهایی می پیوندد که معتقدند بحران سوریه باید از طریق دیپلماتیک حل شود؟

- این امری عادی است که وقتی کسی نتواند کارهایش را انجام دهد او را برکنار کنند و به جای او کس دیگری را جایگزین کنند به همین علت است که فکر نمی کنم تغییر یکی از عوامل عربستان در این کار تغییر خاصی را به وجود آورده باشد.

من نگرانم آنچه که همواره از آن می ترسیدم رخ دهد. اوباما قصد دخالت مستقیم در سوریه را دارد و تلاش های زیادی را برای همراه کردن افکار عمومی برای این کار انجام داده است اما موفق نشده است که آخرین آنها هم که با شکست مواجه شد بهانه قرار دادن موضوع استفاده از گاز سارین در سوریه بود.

اوباما همه چیز را برای بمباران سوریه تدارک دیده بود که مخالفت افکار عمومی این اجازه را به او نداد. اما معتقد هستم اوباما فقط حمله به سوریه را به تعویق انداخته است و هنوز قصد دارد به این کشور حمله کند فقط به دنبال بهانه ای جدید است که شاید آن بهانه جدید معرفی کردن سوریه به عنوان مسئول شکست مذاکرات صلح باشد.

من تحولات سوریه را دقیقا دنبال می کنم و بارها گفته ام آمریکا جنگ علیه سوریه را آغاز نکرده است که تمام کند مثل جنگ آمریکا در منطقه بالکان که یک دهه ادامه یافت و یا جنگ افغانستان که 12 سال طول کشیده و شاید یک دهه دیگر هم ادامه یابد. به همین دلیل اصلا انتظار پایان بحران سوریه را ندارم و اوباما را مسئول تمامی نسل کشی و جنایات جنگی می دانم.

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گفتگو از پیمان یزدانی