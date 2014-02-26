یحیی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: روز چهارشنبه هوای قم صاف تا کمی ابری و گاهی همراه با وزش باد خواهد بود که در این روز، سمت باد شرقی، سرعت باد بین پنج تا 10 متر بر ثانیه و حداقل دما صفر و حداکثر دما نیز 20 درجه پیش بینی می‌شود.

مدیر کل هواشناسی استان قم گفت: در روز پنجشنبه هوا کمی ابری در بعد از ظهر همراه با افزایش ابر خواهد بود.

وی اضافه کرد: در روز پنجشنبه سمت باد شرقی، سرعت وزش باد بین پنج تا 10 متر بر ثانیه و حداقل دما سه درجه و حداکثر دما نیز 20 درجه پیش بینی می‌شود.

زارع بیان کرد: در روز جمعه هوا نیمه ابری تا ابری همراه با بارش پراکنده باران گاهی همراه با وزش باد است.

وی ادامه داد: در روز جمعه سمت باد شمال غربی، سرعت وزش باد بین پنج تا 10 متر بر ثانیه و حداقل دما چهار درجه و حداکثر دما نیز 19 درجه خواهد بود.

