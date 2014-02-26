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۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۲۳

احمدی:

مهندسین شیوه معماری اسلامی را احیا کنند

مهندسین شیوه معماری اسلامی را احیا کنند

شیراز – خبرگزاری مهر: استاندار فارس از مهندسین درخواست کرد که شیوه معماری اسلامی را احیا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدی ظهر چهارشنبه در مراسم بزرگداشت روز مهندس افزود: با ظرفیت‌های موجود در استان انتظار می‌رود شاهد تغییر در سبک معماری‌ها در استان باشیم و طراحی‌های آرامش‌ بخش در معماری استفاده شود.

وی با گرامیداشت خواجه نصیر الدین طوسی ادامه داد: امروز باید مهندسان ما خواجه نصیری ها باشند و از ظرفیت های موجود در معماری اسلامی و سنتی بیشتر استفاده کنند.

استاندار فارس تصریح کرد: درست است که امروز با توجه به مشکلات اجتماعی و سیاسی شاهد توسعه شهر به طور افقی هستیم اما باید طراحی ساختارها آرامش بخش باشد نه اینکه شاهد طراحی های خشن باشیم.

احمدی یادآور شد: بخش عمده اقتصاد مقاومتی در سازندگی کشور است و باید مهندسین در این راستا تاثیر گذارترین افراد و به دنبال تبلیغ خرید و فروش مصالح ایرانی باشند که در این خصوص استان فارس می تواند پیشتاز باشد.

روز مهندس به تقویم کشور باز گردد

در ادامه این مراسم رئیس سازمان نظام مهندسی استان فارس گفت: در حال حاضر 19 هزار و 500  مهندس در این سازمان نسبت به نام ‌نویسی اقدام کرده‌اند.

فرج الله رجبی تصریح کرد: امسال متوسط نام ‌نویسی از اعضای جدید در هر ماه بالای 300 نفر بوده و ما آماده تعامل و همکاری با دستگاه‌های مختلف در استان برای اثبات پتانسیل‌های مهندسان هستیم.

وی با اشاره به حذف روز مهندسی از تقویم ملی یادآور شد: روز مهندسی در تقویم ملی کشور به ثبت رسیده  بود در حالیکه این روز در تقویم سال جاری برداشته شده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی فارس تاکید کرد: اضافه شدن مهندسین را دو لبه فرصت و تهدید می دانیم اما با ظرفیت هایی که موجود است می توانیم با تعامل مناسب ادارت بدون داشتن بار مالی برای دستگاه ها ظرفیت ها را در توسعه و عمران استان فارس مورد استفاده قرار دهیم.

کد مطلب 2244894

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