برگزاري مسابقات سنگنوردي جام فجر و انتخابي تيم ملي بانوان

مهدي كرمي در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: چهاردهمین دوره مسابقات سنگ‌نوردی جام فجر و انتخابی تیم ملی امروز چهارشنبه در بخش بانوان آغاز شد و سنگنوردان به رقابت با يكديگر پرداختند.

رئيس هيئت كوهنوردي و صعودهاي ورزشي استان همدان افزود: چهاردهمین دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر و انتخابی تیم ملی در بخش بانوان از صبح چهارشنبه در مجموعه سنگنوردي فرهاد ميرزاجاني آغاز شد و همچنان در حال برگزاري است.

وي بيان داشت: در اين دوره از مسابقات سنگنوردي جام فجر 133 ورزشکار و سرپرست از ۱۵ استان سمنان، ایلام، هرمزگان، تهران، البرز، سیستان و بلوچستان، زنجان، خوزستان، اصفهان، همدان، آذر بایجان شرقی، مرکزی، قزوین، خراسان شمالی و تهران حاضر شده اند.

كرمي عنوان داشت: بانوان سنگنورد در چهاردهمین دوره مسابقات سنگنوردی جام فجر و انتخابی تیم بايد در سه رشته بولدرینگ، سرطناب و سرعت به رقابت با يكديگر بپردازند.

رئيس هيئت كوهنوردي و صعودهاي ورزشي استان همدان ابراز داشت: این رقابت‌ها از صبح چهارشنبه در رشته بولدرینگ در مجموعه سنگنوردي فرهاد ميرزاجاني آغاز شده است كه خانم گرجی نایب ریئس فدراسیون به عنوان ناظر در این دوره از مسابقات حضور دارد.

وي در پايان سخنانش گفت: همچنين مسابقات سنگنوردي جام فجر و انتخابي تيم ملي در بخش آقايان نيز چند روز گذشته به ميزباني همدان در مجموعه كم نظير سنگنوردي فرهاد ميرزاجاني برگزار شد.