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۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۲۸

موافقت كلي با ورود برخي اقلام مستعمل به گمركات

موافقت كلي با ورود برخي اقلام مستعمل به گمركات

گمرک جمهوري اسلامي ايران موافقت كلي با ورود برخي اقلام مستعمل را برای اجرا به گمركات سراسر كشور ابلاغ كرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه گمرک ایران اعلام کرد: حسب تصميمات متخذه در كميسيون ماده يک و با توجه به بند (3) ماده (42) آئين نامه اجرايي مذكور، ورود دستگاه خط كشي خيابان، آسفالت تراش و پمپ بتون بدون كشنده با رعايت ضوابط ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعمال ساير مقررات مربوطه و همچنين ارائه مجوزهاي قانوني ذيربط در صورت نياز، صرفا به لحاظ مستعمل بودن بلامانع است.

بديهي است ورود و ترخيص كالاهاي مستعمل از طريق بازارچه هاي مرزي ممنوع و اقلام مشمول قانون خودرو از شمول اين موافقت كلي خارج بوده و ورود اقلام مستعمل مزبور صرفا با ثبت سفارش ارز متقاضي قابل ورود خواهد بود.

همچنين گمركات مي بايست در هنگام ترخيص اقلام دستگاه خط كشي خيابان و آسفالت تراش، به نحو خوانا بر روي پروانه واردات قطعي خطاب به پليس راهور ناجا قيد نمايند كه كالاي موضوع اين پروانه غيرقابل شماره گذاري است.

کد مطلب 2244909

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