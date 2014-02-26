موافقت كلي با ورود برخي اقلام مستعمل به گمركات

به گزارش خبرنگار مهر، مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه گمرک ایران اعلام کرد: حسب تصميمات متخذه در كميسيون ماده يک و با توجه به بند (3) ماده (42) آئين نامه اجرايي مذكور، ورود دستگاه خط كشي خيابان، آسفالت تراش و پمپ بتون بدون كشنده با رعايت ضوابط ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعمال ساير مقررات مربوطه و همچنين ارائه مجوزهاي قانوني ذيربط در صورت نياز، صرفا به لحاظ مستعمل بودن بلامانع است.

بديهي است ورود و ترخيص كالاهاي مستعمل از طريق بازارچه هاي مرزي ممنوع و اقلام مشمول قانون خودرو از شمول اين موافقت كلي خارج بوده و ورود اقلام مستعمل مزبور صرفا با ثبت سفارش ارز متقاضي قابل ورود خواهد بود.

همچنين گمركات مي بايست در هنگام ترخيص اقلام دستگاه خط كشي خيابان و آسفالت تراش، به نحو خوانا بر روي پروانه واردات قطعي خطاب به پليس راهور ناجا قيد نمايند كه كالاي موضوع اين پروانه غيرقابل شماره گذاري است.