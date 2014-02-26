به گزارش خبرنگار مهر، محمد سلطانحسینی ظهر چهارشنبه در مجمع انتخاباتی هیئت تنیس استان اصفهان با اشاره به حضور تنها یک کاندیدا در مجمع این هیئت اظهار داشت: به هر حال این مجمع در حال حاضر با یک کاندیدا در حال برگزاری بوده و نمیدانم بگویم که متاسفانه این اتفاق صورت میگیرد یا خوشبختانه.
وی افزود: باید بگویم که خوروش، رئیس جدید هیئت، توان خوبی برای اداره ورزش تنیس استان اصفهان داشته اما نباید فراموش کنیم که کار وی بسیار سخت بوده و مسئولیت آنها بسیار سنگین است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان با اشاره به حضور خانواده خوروش در ورزش استان اصفهان گفت: خانواده خوروش در استان اصفهان فعالیت بسیاری داشته و در ورزش استان سرمایهگذاری کردند و این سرمایهگذاریها باعث رشد ورزش استان و ارتقای سطح بازیکنان شد.
وی بیان کرد: در کشورهای جهان سرمایهگذاری بسیاری برای رشته تنیس صورت میگیرد و این ما باید در کشور نیز این برنامهها را اجرایی کنیم.
سلطانحسینی با بیان اینکه تنیس اصفهان در کشور جایگاه خوبی دارد، ادامه داد: ما باید برنامه رشد تنیس را در استان اجرایی کنیم و تلاش کنیم که جایگاه کنونی را ارتقا دهیم.
وی گفت: هیئت تنیس در محلی از شهر با آلایندگی بسیار قرار دارد که باید محل این هیئت را تغییر داده و به منطقه دیگری ببریم.
مدیرکل ورزش و جوانان اصفهان درباره اینکه 52 هیئت ورزشی فدای فوتبال شدهاند، گفت: رسانهها فوتبال را بیشتر مورد توجه قرار دادهاند و دلیل اصلی آن نیز این است اما باید به همه ورزشها پرداخت.
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