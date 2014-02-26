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۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۳۷

محمد سلطان‌حسینی:

رسانه‌ها فقط فوتبال را پررنگ کرده‌اند/ تغییر محل هیئت تنیس استان اصفهان

رسانه‌ها فقط فوتبال را پررنگ کرده‌اند/ تغییر محل هیئت تنیس استان اصفهان

اصفهان – خبرگزاری مهر: مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان گفت: رسانه‌ها فقط فوتبال را پررنگ کرده‌اند و دلیل اینکه بقیه ورزشها کمتر به چشم آمده، همین مسئله است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سلطان‌حسینی ظهر چهارشنبه در مجمع انتخاباتی هیئت تنیس استان اصفهان با اشاره به حضور تنها یک کاندیدا در مجمع این هیئت اظهار داشت: به هر حال این مجمع در حال حاضر با یک کاندیدا در حال برگزاری بوده و نمی‌دانم بگویم که متاسفانه این اتفاق صورت می‌گیرد یا خوشبختانه.

وی افزود: باید بگویم که خوروش، رئیس جدید هیئت، توان خوبی برای اداره ورزش تنیس استان اصفهان داشته اما نباید فراموش کنیم که کار وی بسیار سخت بوده و مسئولیت آنها بسیار سنگین است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان با اشاره به حضور خانواده خوروش در ورزش استان اصفهان گفت: خانواده خوروش در استان اصفهان فعالیت بسیاری داشته و در ورزش استان سرمایه‌گذاری کردند و این سرمایه‌گذاری‌ها باعث رشد ورزش استان و ارتقای سطح بازیکنان شد.

وی بیان کرد: در کشورهای جهان سرمایه‌گذاری بسیاری برای رشته تنیس صورت می‌گیرد و این ما باید در کشور نیز این برنامه‌ها را اجرایی کنیم.

سلطان‌حسینی با بیان اینکه تنیس اصفهان در کشور جایگاه خوبی دارد، ادامه داد: ما باید برنامه رشد تنیس را در استان اجرایی کنیم و تلاش کنیم که جایگاه کنونی را ارتقا دهیم.

وی گفت: هیئت تنیس در محلی از شهر با آلایندگی بسیار قرار دارد که باید محل این هیئت را تغییر داده و به منطقه دیگری ببریم.

مدیرکل ورزش و جوانان اصفهان درباره اینکه 52 هیئت ورزشی فدای فوتبال شده‌اند، گفت: رسانه‌ها فوتبال را بیشتر مورد توجه قرار داده‌اند و دلیل اصلی آن نیز این است اما باید به همه ورزش‌ها پرداخت.

کد مطلب 2244912

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