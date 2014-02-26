به گزارش خبرگزاری مهر، سعید منتظر المهدی به مصاحبه‌ مصطفی آجرلو مدیرعامل پیشین باشگاه پاس که از طریق برنامه لیگ یک شبكه ورزش سیما پخش شد و نسبت به واگذاری باشگاه ورزشی پاس به همدان مطالبی را مطرح کرده بود، واکنش نشان داد.

در بخشی از جوابیه منتظرالمهدی که سایت خبری پلیس آنرا خطاب به مدیر شبکه ورزش منتشر کرده، آمده است: "روز جمعه مورخ 92/11/25 با پخش مصاحبه‌ای از مصطفی آجرلو مدیر عامل پیشین باشگاه پاس از طریق برنامه لیگ آن شبكه نسبت به واگذاری باشگاه ورزشی پاس مطالبی مطرح شده و از آنجایی كه بخش عمده این مطالب متاسفانه فاقد اصالت و واقعیت و بعضاَ حامل الفاظ به دور از شان رسانه‌ای بوده و به نوعی موجب تنش اذهان علاقه‌مندان و ورزش دوستان جامعه شده است، بنابراین دستور فرمایید در مقام پاسخ به ادعاهای مطرح شده، جوابیه ذیل از طریق برنامه مذكور اطلاع رسانی شود.

1- آقای مصطفی آجرلو با استناد به مذاكره خود با سردار فرمانده ناجا مطالبی را مطرح کرده كه اغلب این مطالب فاقد صحت و اصالت، خود ساخته و توهم‌آلود است كه با چاشنی تحلیل‌های سیاسی ناروا نیز همراه شده است.

2- بطور كلی نیروی انتظامی بر اساس سیاست‌های سازمانی و با هدف بهره‌گیری هدفمند از منابع مادی خود در راستای انجام مطلوب تكالیف و وظایف قانونی خویش سعی کرده از هزینه‌های گزاف و امور غیر مرتبط رهایی پیدا كرده و در این راستا هم امتیاز تیم پاس در لیگ برتر فوتبال و نه باشگاه پاس از سوی مالك قانونی آن یعنی ناجا به بخش خصوصی واگذار شده است و به جهت كمك به ورزش كشور و نوجوانان بدون در نظر گرفتن اهداف مادی هیچگونه ما به ازای مادی نیز دریافت نکرد.

3- پخش این مصاحبه كه معلوم نیست چه هدفی را دنبال می‌:رد و متاسفانه با مقدمه سازی سئوال برانگیز مجری برنامه موجبات وهن و هتك حرمت مسئولان ذیربط و قانونی تصمیم گیرنده را فراهم ساخته و از طرفی به كارگیری الفاظ ركیك و سخیف از قبیل روسیاهی، كاغذ چمبوله (مچاله شده) ناجوانمردانه و ... توسط مصاحبه كننده از سوی رسانه ملی دور از شأن سازمان وزین رسانه ملی باشد.

4- نیروی انتظامی بعنوان یك سازمان خدوم، مردمی و حامی ورزش ضمن تاكید بر حق قانونی خویش برای پیگیری موضوع از طریق مبادی قانونی، انتظار دارد دست‌اندركاران ذیربط شبكه ورزش نسبت به ابعاد سوء این نوع انعكاس وارونه حقایق، توجیه و قبل از هر اقدامی، در صورت علاقمندی برای اطلاع از واقعیت‌ها، موضوع را از مبادی قانونی ذیربط استعلام کند و نیروی انتظامی آمادگی پاسخگویی به شبهات مطرح شده را در همان برنامه دارد".