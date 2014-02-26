تبلت سرانجام وارد مدارس يزد شد

به گزارش خبرنگار مهر، پيش از ظهر امروز در مراسمي با حضور قريشي، مولف كتب درسي وزارت آموزش و پرورش، رئيس آموزش و پرورش ناحيه دو يزد و جمعي از مسئولان آموزش و پرورش، از تبلت دانش آموزی در مدرسه اختر دانش ناحیه دو یزد رونمايي شد.

رئيس آموزش و پرورش ناحيه دو يزد در اين مراسم اظهار داشت: استفاده از لوح و قلم مجازی براي دانش آموزان در راستای هوشمند سازی مدارس صورت مي گيرد که مهمترین وجه این طرح استفاده از تولید محتوای آموزشی مناسب و کارشناسی شده است.

محمد مهدی فلاحتی بيان كرد: استفاده از ابزارهای نوین در فناوری ارتباطات، نیازمند فرهنگ استفاده صحیح و توان آموزشی از این ابزارها است که تنها از طریق دانش و نگرش معلم به این امر فراهم می شود.

فلاحتی ورود به فضای مجازی را یک فرصت دانست و گفت: امروز در دبستان اختر دانش، جشن فرصت ها و جشن ورود به فضای مجازی در راستاي ثبت فرصت های خلق شده برپا شده است.

وی بيان كرد: برای جهانی زندگی کردن لازم و ضروری است که برقراری توان میان سه حوزه دانش، نگرش و مهارتها را مد نظر قرار دهیم.

رئيس آموزش و پرورش ناحیه دو یزد، هدف اصلی از استفاده تبلت دانش آموزی در مدارس را توجه بیشتر دانش آموزان به مطالب آموزشی بیان کرد و افزود: این تبلت در کمک به یادگیری و بهبود و یادآوری و مرور درس ها برای دانش آموزان نقش بسزایی ايفا مي كند.

به گزارش مهر، تبلت هايي كه در اين مدرسه در اختيار دانش آموزان قرار گرفته است، با مشاركت والدين دانش آموزان تهيه شده و امروز طي مراسمي از اين تبلت ها رونمايي شد.