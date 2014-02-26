آمادگی نیروی انتظامی برای برگزاری دیدار تراکتور سازی و الاتحاد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد احمد علی‌پور چهارشنبه با بیان این مطلب اظهار داشت: نیروهای پلیس استان علاوه بر آمادگی کامل برایبرگزاری دیدار تیم های تراکتورسازی و الاتحاد، اقدامات لازم را برای انجام سایر بازی های لیگ قهرمانان آسیا با جلسات متعدد آماده سازی برای این رقابت‌ها انجام داده است.

وی با اشاره به نمره عالی کنفدراسیون آسیا برای برگزاری لیگ قهرمانان در تبریز افزود: نیروی انتظامی نقش فراوانی را در کسب نمره 20 از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا به دلیل میزبانی مناسب تبریز در رقابت های سال گذشته داشت و با توجه به مشکلات احتمالی تمامی تلاش خود را جهت بهتر برگزار شدن مسابقات نسبت به فصل گذشته انجام داده ایم.

علیپور تأمین امنیت و رفع مشکلات ترافیکی از جمله انتقال تیم‌های میهمان از فرودگاه تا هتل، انتقال تیم میهمان از هتل تا محل تمرین و همچنین انتقال آنان از استادیوم تا هتل را از جمله وظایف نیروی انتظامی در برگزاری هرجه مناسب تر چنین رقابت های بین المللی در استان عنوان و تصریح کرد: با حضور در تمام جلسات کمیته‌های ستاد اجرایی این بازی ها، کمبودها و مشکلات مرتبط با این مباحث را مطرح کردیم.

وی با بیان اینکه تأمین نظم و امنیت بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست، گفت: مشارکت مردم برای تامین امنیت این بازی ها ضروری است و انتظار داریم تماشاگران در تهیه بلیت و ورود به ورزشگاه و نیاوردن اقلام ممنوعه، نهایت همکاری را داشته و نظم و انضباط در صندلی‌های ورزشگاه نیز رعایت شود.