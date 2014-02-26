گردشگری علی آبادکتول نیازمند توجه ویژه مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت اله نوروزي صبح چهارشنبه در اين ديدار گفت: امیدواریم تغييرات متوالي در پست رياست سازمان ميراث فرهنگي كشور شكسته شود و جناب آقاي سلطاني فر بتوانند با ارائه برنامه هاي بلندمدت مناسب ،گردشگري و جذب توريست وحمايت از صنايع دستي وهنرمندان اين عرصه كه امروزه بعنوان يكي از راههاي ايجاد اشتغال و درآمد زائي به شمار مي آيد، گام بلندي را در راه توسعه اين بخش بردارند.

نماينده علي آبادكتول در مجلس شوراي اسلامي افزود: رنگين كمان اقوام مختلف در شهرستان علي آبادكتول زمينه مناسبي را براي پياده كردن برنامه هاي كوتاه مدت و بلند مدت در عرصه گردشگري و صنايع دستي دراستان گلستان فراهم كرده است.

نائب رئيس فراكسيون گردشگري مجلس نهم برگزاري جشنواره اقوام ايران زمين در استان گلستان در چند سال گذشته را بسيار با ارزش خواند و گفت: پيشنهاد مي كنم درسازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي كارگروه بسيار قوي براي شناسائي هنرمندان صنايع دستي از جمله صنايع متنوع و بسيار زيباي قوم فرهيخته تركمن شامل قالي، روسري و پشتي و... وصنايع دستي قوم بزرگ كتول از جمله دوزندگان لباسهاي كتولي و...تشكيل گردد و از آنها حمايت هاي لازم صورت پذيرد.

نوروزي افزود: وجود آبشار تمام خزه اي كبودوال و آبشارهاي مختلف ديگر، روستاهاي تاريخي و ييلاقي در دو دهنه گردشگري محمدآبادكتول و زرين گل و همچنين موسيقي كتولي و تركمني مي تواند بستري مناسب براي جذب توريست و گردشگر را به استان گلستان و شهرستان علي آبادكتول فراهم كند به شرط آنكه سازمان ميراث فرهنگي براي شناساندن هر چه بيشتر اين نقاط قوت برنامه ريزي وهمت نمايد.