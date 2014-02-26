تکمیل استادیوم 15 هزار نفری بیرجند نیازمند 13 میلیارد تومان اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم معارفه مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی اظهارداشت: این استان، منطقه‌ای است که اولین مرکز اموزشی بعد از دارالفنون در آن تاسیس شده است.

وی با بیان اینکه پدر علوم جدید کشور از مردم خراسان جنوبی هستند، افزود: تحصیل بیش از 50 هزار دانشجو و مفاخر و مشاهیر بزرگ همه مبین چهره فرهنگی و ریشه دار این مردم است.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به همجواری استان با افغانستان به عنوان تولیدکننده مواد مخدر، گفت: وزارت ورزش و جوانان با فراهم کردن بستر سلامت نیروی جوان در این نقاط دورافتاده و محروم می‌تواند بخشی از این آسیب‌ها را کم کند.

حسینی ادامه داد: اگر اقدامی برای استان در بحث جلوگیری از فشار آسیب‌ها بر این جامعه نشود، در آینده با مشکل مواجه می‌شود.

وی با اشاره به مشکلات مالی و نیازمندی وزارت ورزش و جوانان به اعتبارات زیاد برای انجام وظایفش، گفت: امیدواریم دولت تدبیر و امید بعد از فراهم شدن شرایط و حل مشکلات، نگاه ویژه‌ای به این استان داشته باشد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی به پروژه استادیوم 15 هزار نفری شهر بیرجند اشاره کرد و افزود: در سال جاری 130 میلیون به این پروژه تخصیص پیدا کرده و برای تکمیل ساخت آن هنوز حدود 13 میلیارد تومان اعتبار لازم است.