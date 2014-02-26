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۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۴۷

جلالی خبرداد؛

تشکیل انجمن فنی و مهندسی با هدف صادرات خدمات مهندسی

تشکیل انجمن فنی و مهندسی با هدف صادرات خدمات مهندسی

گرگان - خبرگزاری مهر: رییس اتحادیه خدمات فنی و مهندسی گلستان گفت: برای این که بتوانیم صادرات خدمات فنی و مهندسی را در استان نهادینه کنیم انجمن خدمات فنی و مهندسی در استان با همکاری اتاق بازرگانی استان تشکیل شده است.

علی اکبر جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صادرات خدمات فنی مهندسی در استان در حال حاضر بسیار محدود است و با همت و توان خود شرکت ها نیز همین مقدار صادرات انجام می شود که باید دولت در تضمین ها حتما پیمانکاران را در خارج کشور یاری کند.

وی تصریح کرد: برای افزایش صادرات خدمات فنی مهندسی باید اقدامات زیادی انجام شود که از جمله باید سرکنسولگری ها در کشورهای مختلف مناقصات بین المللی را رصد کنند و به بخش خصوصی اعلام کنند.

شرکت های پیمانکاری قابلیت های خود را در بازارهای بین المللی ارتقاء دهند

وی ادامه داد: شرکت های ما تجربه زیادی در خارج از کشور ندارند و باید هم زبان خود را قوی کرده هم باید قابیلت های فنی خود را در بازارهای بین المللی ارتقاء دهند.

جلالی ادامه داد: ما در استان گلستان 7 هزار مهندس فقط در بخش احداث داریم که باید برای اشتغال آن ها برنامه ریزی کنیم که یکی از راه های برون رفت از این مشکلات صادرات خدمات فنی و مهندسی است.

رییس اتحادیه خدمات فنی و مهندسی استان در ادامه با بیان این که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید صادرات خدمات فنی مهندسی افزایش یافته است، گفت: در سال 90 میزان صادرات خدمات فنی ومهندسی کشور 4 و نیم میلیارد دلار و در سال 91 به دلیل تحریم ها و مشکلات به 2 و سه میلیارد دلار کاهش پیدا کرده بود که باید در دولت جدید با رویکردهایی که مشاهده می شود افزایش یابد.

کد مطلب 2244928

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