بیانات رهبری راهگشای ادامه مذاکرات خواهد بود/ غربی ها انتخاب های زیادی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در نشست خبری مشترک با هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق ضمن خوشامد گویی به وی بیان کرد: روابط ایران و عراق روابط بسیار مستحکم، تاریخی، مبتنی بر علایق مشترک دینی، سیاسی، جغرافیایی و فرهنگی است و بسیار خوشحالیم که یک صفحه کوتاه دردناک از روابط را پشت سر گذاشتیم و اکنون ملت ایران و عراق به عنوان دو ملت دوست و برادر از دولت هایی برخوردارند که مانند دو ملت روابط دوستانه دارند.

وی با اشاره به اینکه اولین سفر خارجی را با عراق شروع کردم بیان کرد: تنها کشوری که در طول شش ماه دو بار سفر رسمی به آنجا داشتم عراق بوده. آقای زیباری یک بار بازدید این سفر را پس داده و بار دوم نیز به زودی منتظر ایشان هستیم چرا که این خبر خوش را باید بدهم که در گفتگوهای میان همکاران توانستیم در مورد کار در اروند رود و اجرای موافقتنامه 1975 به توافق برسیم و به زودی منتظریم آقای زیباری برای امضای توافقنامه برای کارشناسان مان بعد از طی مراحل قانونی در عراق به جمهوری اسلامی تشریف بیاورند و بازدید دوم را انجام دهند.

وی ادامه داد: این حرکت را به سمت صلح، امنیت و پیشرفت مردم دو کشور می دانیم و امیدواریم با موفقیت به پایان برسد. از هیات حقوقی دو طرف نیز در این باره سپاسگزاریم.

ظریف گفت: در این سفر در مورد سایر موضوعات مورد علاقه دو طرف از جمله مسایل دو جانبه و این دو طرف با مساله افراط و تروریسم مواجهند صحبت کردیم و ما همواره خواهان ثبات، آرامش و همدلی همه گروه ها در عراق بوده ایم.

وی ادامه داد: خوشحالیم که عراق با درایت این سیاست را پیش برده و در مبارزه با تروریسم ما خود را در کنار برادران عراقی احساس می کنیم، امیدواریم حرکات در عراق با درایت پیش رود و شاهد ادامه پیشرفت، توسعه، آرامش بیشتر مردم دوست و برادر عراق باشیم و بتوانیم در زمینه رسیدن به راه حل صلح آمیز و سیاسی در سوریه در حد خود به عنوان کشورهای نزدیک و همسایه به سوریه کمک کنیم و در این زمینه ها گفتگو و تشریک مساعی داشته باشیم.

وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به این سوال خبرنگار الاتجاه در خصوص پرونده هسته ای ایران قبل از دور اخیر مذاکرات، مقام معظم رهبری نطق مهمی داشتند که ناخوشبینی خود را از مذاکرات اعلام کردند و چگونه با خوشبین نبودن رهبری مذاکرات را ادامه می دهید، اظهار داشت: آنچه که مقام معظم رهبری مطرح فرمودند در واقع دیدگاه مردم ایران و مشکل مردم ایران با روش برخورد آمریکا و کشورهای غربی با موضوع پرونده هسته ای و اصولاً نحوه برخورد آنها با جمهوری اسلامی ایران در چند دهه گذشته بوده که بی اعتمادی شدیدی را نسبت به غرب و به ویژه ایالات متحده آمریکا در میان مردم ما ایجاد کرده است.

وی افزود: متاسفانه اقداماتی که آمریکا در طول چند ماه گذشته انجام داده و بیانیه ها و گفتارهایی که ما از مقامات آمریکایی شنیده ایم هیچ کمکی به رفع این سوء تفاهم و در واقع رفع بدبینی و سوء ظن مردم ما نسبت به ذهنیات آمریکایی ها نکرده و بیشتر نگرانی ها را تقویت کرده است به همین دلیل ما نسبت به این اظهارات و اقدامات اظهار بدبینی کرده ایم و اعلام کرده ایم که با این گونه اظهارات نمی توان اعتماد مردم را جلب کرد.

ظریف ادامه داد: مقام معظم رهبری و مردم ما در راهپیمایی 22 اعلام کردند که به هیچوجه حاضر نیستند که حرف زور، تحمیل و ادعاهای غیرمربوط را بپذیرند و در مقابل این گونه اقدامات و گفتمان نامناسب که هیچ جایگاهی در قرن 21 ندارد و منفعتی را برای کسانی که این سیاست ها را دنبال کرده اند ندارد مقاومت خواهند کرد.

وی تاکید کرد: مقام معظم رهبری در همان زمان نیز فرمودند که مردم ما و مقامات ما روی تعهدات خود می ایستند، ما خلف وعده نمی کنیم و آن چه را که قبول کرده ایم که انجام دهیم انجام دادیم و خواهیم داد. در مذاکره جدی هستیم و معتقدیم اگر طرف مقابل حسن نیت داشته باشد و اراده سیاسی برای رسیدن به تفاهم داشته باشد تفاهم کاملاً در دسترس است و ما می توانیم به تفاهم برسیم.

وزیر امور خارجه کشورمان ادامه داد: طرف مقابل انتخاب های زیادی جز رسیدن به تفاهم با ملت بزرگ ایران ندارد و ملت بزرگ ایران تنها به زبان تکریم و احترام پاسخ می دهد و در برابر زبان تحریم و تهدید مقاومت خواهد داشت کما اینکه در گذشته نیز چنین کاری را کرده و ادامه خواهد داد. آن چه در بیانات مقام معظم رهبری بوده راهگشای ما برای ادامه مذاکرات از موضع جمهوری اسلامی و عزت خواهد بود.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری که خبرنگار الاتجاه از هوشیار زیباری در این باره که وی دیدارهایی با وزرای خارجه روسیه و آمریکا داشته و امروز به تهران آمده و آیا به دنبال برنامه منطقه ای است، گفت: همان طور که آقای زیباری تاکید کردند منطقه ما نیاز به همکاری و همفکری و همدلی میان کشورهای منطقه دارد به این دلیل که ما با مشکلات مشابهی مواجهیم، مشکل افراط و تروریسم مشکلاتی است که دامنگیر همه کشورهای منطقه خواهد شد و نیاز است که با هم گفتگو کنیم و عراق به عنوان یک کشور مهم در منطقه رسماً در تمام گفتگوهای کشورهای منطقه در موضوع امنیت، همکاری و ثبات در منطقه نقش ویژه ای دارد. عراق از جریانات افراطی که در منطقه اتفاق می افتد رنج برده و امروز مردم عراق قربانیان این جریان هستند و لذا ما همه کشورها وظیفه داریم که با همکاری مشترک و تشریک مساعی مانع پیشرفت این حرکت بسیار خطرناک در منطقه باشیم و انشاء الله حرکت را متوقف و زمینه را برای آرامش و ثبات در منطقه در سوریه و عراق فراهم کنیم.