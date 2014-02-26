ابوالقاسم پایدار در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: تیم ما دیدارهای مراحل قبل بازی های فصل جاری لیگ کاراته نوجوانان باشگاه های کشور را با نتایج بسیار خوبی پشت سر گذاشته و حالا به فکر این هستیم که این نتایج را در نیمه نهایی نیز تکرار کنیم و انشاءالله به دیدار نهایی این دوره از مسابقات لیگ نوجوانان ملقب به لیگ جوانه ها برویم.

وی ادامه داد: در مسابقات امسال لیگ کاراته نوجوانان باشگاه های کشور تمامی تیم ها قوی و قابل احترام بودند ولی تیم شهاب گاز سوز قم با توجه به کادر فنی بسیار خوب و کاراته کاهای مستعد و نخبه ای که در ترکیب خود داشت با اقتدار به نیمه نهایی رسیده و صد در صد مدعی صعود به فینال و کسب عنوان قهرمانی نیز خواهد بود.

سرپرست تیم کاراته نوجوانان شهاب گازسوز قم اضافه کرد: به همین خاطر سعی می کنیم در بازی نیمه نهایی که با تیم شهید مقدسی تهران خواهیم داشت با قدرت و آمادگی بیشتر نسبت به مراحل قبل وارد میدان شده و تمام توان خود را برای پیروزی و کسب جواز صعود به فینال مسابقات امسال لیگ کاراته نوجوانان باشگاه های کشور به کار بگیریم.

وی عنوان داشت: با توجه به شناختی که از تیم شهید مقدسی دارم نسبت به پیروزی برابر این تیم امیدواریم، چون کادر فنی ما بازی های قبلی این تیم به خصوص دیدارهای هفته پایانی مرحله دوم را به خوبی تماشا کرده و اطلاعات کاملی از این تیم دارند.

پایدار تصریح کرد: ما مراحل قبل را با نتایج بسیار خوبی پشت سر گذاشته ایم و عملکرد تیم ما به شکلی بود که تنها به دنبال قهرمانی در لیگ کاراته نوجوانان باشگاه های کشور هستیم و در هر دو بخش کاتا و کومیته نفرات خود را آماده بازی فردا با تیم شهید مقدسی کرده ایم.

وی یاد آور شد: قطعا حریف نیزبا توجه به بازی هایی که در مراحل قبل با رقبا داشته ایم شناخت خوبی نسبت به ما پیدا کرده است ولی در میدان مسابقه همه چیز مشخص می شود و سعی می کنیم که با صعود به فینال و کسب عنوان قهرمانی به کار خود در این فصل پایان بدهیم.

گفتنی است: تیم های کاراته شهاب گاز سوز قم، شهید مقدسی تهران، هیئت کاراته البرز و تجهیزات رزمی سامکوه قم با موفقیت در مسابقات مراحل اول و دوم این فصل لیگ کاراته نوجوانان کشور باشگاه های کشور به نیمه نهایی رسیده اند و فردا پنجشنبه هشتم اسفند ماه تیم هیئت کاراته البرز با تجهیزات رزمی سامکوه قم و شهاب گاز سوز قم با شهید مقدسی برای راهیابی به دیدار نهایی با یکدیگر مسابقه می دهند.