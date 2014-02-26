شعبه بانک رفاه در کنار شعبه تامین اجتماعی شهرچلگرد راه اندازی می شود

غلامحسین ستوده‌خو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افتتاح شعبه شهر چلگرد گفت: به دنبال این هستیم که شعبه بانک رفاه در کنار شعبه تامین اجتماعی شهرچلگرد راه اندازی کنیم تا مشکلات مردم کمتر شود و به راحتی بتوانند کارهای بیمه ای خود را انجام دهند.

وی ادامه داد: هدف ایجاد شعب تامین اجتماعی در سایر نقاط استان این است که خدمات را به به محل زندگی مردم ببریم تا با مشکلات کمتری روبرو باشند و به راحتی بتوانند خدمات بیمه ای دریافت کنند.

وی تصریح کرد: شعبه بیمه ای چلگرد تا پنجاه سال دیگر ظرفیت آن دیده شده است و به زودی شعب بانک رفاه نیز در کنار آن راه اندازی می کنیم.

مدیرکل تامین‌اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به اهمیت بیمه شدن، عنوان کرد: استفاده از خدمات بیمه ای به نوعی سرمایه گذاری است و باید در این خصوص فرهنگسازی شود.

ستوده‌خو با بیان اینکه خدمت رسانی بهتر در سایه توسعه زیر ساختها میسر می شود، ادامه داد: تامین اجتماعی تاکنون توانسته در شهرهای فرخ شهر، سامان، چلگرد و... ساختمانهای جدید وبا تمام امکانات دایر کند تا خدمات بهتر به شهروندان ارائه شود.