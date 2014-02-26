به گزارش خبرنگار مهر، محمود اسکندری‌نسب پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شهرستان جیرفت به لحاظ کشاورزی دارای ظرفیت‌های عظیمی بوده و با توجه به تولید محصولات ارگانیک در این منطقه و همچنین تولید محصول خارج از فصل با سایر شهرستان‌ها متمایز است.

وی راه‌اندازی پایانه صادراتی را یکی از نیازهای منطقه برای رسیدن به وضعیت مطلوب در بخش کشاورزی دانست و گفت: سالانه بیش از چهار میلیون تن محصولات کشاورزی در جنوب کرمان تولید می‌شود.

اسکندری نسب ادامه داد: راه اندازی این پایانه می تواند در معرفی تولیدات ارگانیک این منطقه به دنیا و ساماندهی و تسهیل در صادرات حوزه‌ جنوب کرمان تاثیرگذار باشد.

وی از راه اندازی پایانه صادراتی جنوب کرمان در این شهرستان در آینده ای نزدیک خبر داد و افزود: این پایانه در سه مرحله اجرایی می شود که مطالعات این پروژه به انجام رسیده و به زودی مرحله عملیاتی طرح پایانه صادراتی جیرفت آغاز می شود.

این مسئول خطوط فرآوری و تولید محصولات کشاورزی را فازهای بعدی این پروژه دانست و گفت: راه اندازی پایانه صاداراتی جیرفت باعث کاهش مبادلات گمرکی و هزینه‌های حمل و نقل، توسعه‌ ظرفیت‌های صادراتی جنوب استان کرمان، ایجاد بازار صادرات جنوب استان کرمان و ایجاد رقابت سالم بین صادرکنندگان کالا در منطقه می شود.