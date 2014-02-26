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۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۱۲

مرحله عملیاتی طرح پایانه صادراتی جیرفت به زودی آغاز می‌شود

مرحله عملیاتی طرح پایانه صادراتی جیرفت به زودی آغاز می‌شود

جیرفت - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت جنوب کرمان از آغاز مرحله عملیاتی طرح پایانه صادراتی جیرفت در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود اسکندری‌نسب پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شهرستان جیرفت به لحاظ کشاورزی دارای ظرفیت‌های عظیمی بوده و با توجه به تولید محصولات ارگانیک در این منطقه و همچنین تولید محصول خارج از فصل با سایر شهرستان‌ها متمایز است.

وی راه‌اندازی پایانه صادراتی را یکی از نیازهای منطقه برای رسیدن به وضعیت مطلوب در بخش کشاورزی دانست و گفت: سالانه بیش از چهار میلیون تن محصولات کشاورزی در جنوب کرمان تولید می‌شود.

اسکندری نسب ادامه داد: راه اندازی این پایانه می تواند در معرفی تولیدات ارگانیک این منطقه به دنیا و ساماندهی و تسهیل در صادرات حوزه‌ جنوب کرمان تاثیرگذار باشد.

وی از راه اندازی پایانه صادراتی جنوب کرمان در این شهرستان در آینده ای نزدیک خبر داد و افزود: این پایانه در سه مرحله اجرایی می شود که مطالعات این پروژه به انجام رسیده و به زودی مرحله عملیاتی طرح پایانه صادراتی جیرفت آغاز می شود.

این مسئول خطوط فرآوری و تولید محصولات کشاورزی را فازهای بعدی این پروژه دانست و گفت: راه اندازی پایانه صاداراتی جیرفت باعث کاهش مبادلات گمرکی و هزینه‌های حمل و نقل، توسعه‌ ظرفیت‌های صادراتی جنوب استان کرمان، ایجاد بازار صادرات جنوب استان کرمان و ایجاد رقابت سالم بین صادرکنندگان کالا در منطقه می شود.

کد مطلب 2244949

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