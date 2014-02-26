یازدهمین جشنواره قرآن، عترت و نماز خوزستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبادیان پیش از ظهر امروز در نشست خبری ویژه این جشنواره با اشاره به اینکه خوزستان از 10 دوره هفت دوره مقام اول را کسب کرده، این مقام را با توجه به هشت سال دفاع مقدس و عدم توسعه فرهنگی در این سال ها نوعی حماسه توصیف کرد.



عبادیان گفت: در دوره گذشته خوزستان موفق به کسب مقام نخست نشده و مقام دوم را به دست آورد که آسیب شناسی این مساله را می طلبد.



وی کمبود منابع مالی را مهمترین مشکل برای برگزاری این جشنواره عنوان کرد و از خیرین درخواست کرد که به برگزاری این جشنواره کمک کنند.



عبادیان اظهار کرد: این جشنواره ابتکار خوزستان بوده و هیچ اعتباری برای برگزاری آن در نظر گرفته نشده است. در حالی که برآورد شده حداقل 400 میلیون تومان برای برگزاری آن اعتبار نیاز است.



وی از ادارات، شرکت ها و خیرین دعوت کرد که به هر نحوی که می توانند به برگزاری این جشنواره کمک کنند.



رئیس اداره قرآن، نماز و عترت آموزش و پرورش خوزستان نیز در این نشست از حضور چهار هزار و 500 شرکت کننده در یازدهمین جشنواره نماز، قرآن و عترت خبر داد.



علی بلاسم گفت: در این دوره شش جشنواره (سه جشنواره برای دختران و سه جشنواره برای پسران) برگزار می شود.



وی افزود: شرکت کنندگان از دانش آموزان پایه هفتم، سوم راهنمایی و چهار پایه دبیرستان هستند.



وی راهپیمایی از دبیرستان دخترانه ساجده در منطقه کمپلو تا مدرسه فرزانگان در کیانپارس از جمله اقدامات نمادین در این دوره جشنواره عنوان کرد و گفت: این راهپیمایی با هدف فرهنگسازی انجام می شود.



کارشناس مسئول قرآنی اداره کل آموزش و پرورش خوزستان نیز در این نشست با بیان اینکه هفت جشنواره در این دوره برگزار می شود، گفت: دو جشنواره از این تعداد در اهواز، دو جشنواره در شوشتر و دو جشنواره در امیدیه برگزار می شود و جشنواره نخبگان یا اختتامیه نیز در آبادان خواهد بود.



جاسم حسینی زاده افزود: محافل انس با قرآن، دو کارگاه کشوری و کارگاه های آموزشی 51 داور این جشنواره نیز از جمله اقدامات این دوره است.



وی انتخاب خوزستان به عنوان استان معین در برگزاری جشنواره ها را یادآور شد و اظهار کرد: طراحی فرم های جدید داوری، شیوه برگزاری و محتوای مسابقات با اظهارنظر و کمک خوزستان انجام شده است.



بر اساس این گزارش، یازدهمین جشنواره قرآن، نماز و عترت در ناحیه 4 آموزش و پرورش اهواز روزهای 8 و 9 اسفند ماه برای پسران و 11 و 12 اسفند برای دختران برگزار می شود. 14 و 15 اسفند ماه برای پسران و 19 و 18 اسفند ماه برای دختران در شوشتر برنامه خواهد داشت و در امیدیه نیز روزهای 22 و23 اسفند ماه مختص پسران و 25 و 26 اسفند ماه مختص دختران خواهد بود.



بخش قرآن، شامل قرائت، حفظ و تفسیر؛ بخش نماز شامل اذان، احکام و انشاء نماز و بخش عترت شامل نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، مداحی و انشاء امام زمان است.