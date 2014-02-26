كميته امداد كردستان در حوزه فرهنگي دوميليارد و 300 ميليون تومان هزينه كرده است

به گزارش خبرنگار مهر، قنبر موسی نژاد ظهر چهارشنبه در همایش علمی، آموزشی و فرهنگی دانشجویی استان کردستان با اشاره به هزينه و 2.3 ميليارد توماني كميته امداد كردستان در حوزه فرهنگي اظهار داشت: از این مبلغ 50 درصد آن در حوزه دانشجویی هزینه شده است.

وی با اشاره به این مطلب که در حال حاضر هزار و 800 دانشجو تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) است، افزود: از این تعداد 180 نفر دانشجویی دیگر استان های مقیم در کردستان هستند كه از خدمات كميته امداد كردستان بهره مند مي شوند.

مدیر کل کمیته امداد استان كردستان بیان کرد: کانون فارغ التحصیلان امداد در سال آینده در راستای استفاده از پتانسیل و دانش دانشجویان راه اندازی می شود و انتظار می رود زمینه ای اشتغال دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد را فراهم کند.

موسی نژاد یادآور شد: در راستاي خدمت رساني بهتر به افراد تحت پوشش به ويژه دانشجويان و دانش آموزان مددکاری تخصصی از سال آینده راه اندازی می شود و دانشجویان کمیته امداد در این حوزه می تواند در بحث توانمندی مددجویان تحت پوشش موثر باشد.

ارسال 47 مقاله به دبیرخانه همايش

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاري همايش دانشجويي با محورتي اتحاد ملي و انسجام اسلامي ادامه داد: خوشبختانه همایش علمی، آموزشی و فرهنگی دانشجویی با محوریت اتحاد ملی و انسجام اسلامی مورد استقبال دانشجویان استان قرار گرفت و 47 مقاله به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

مدیر کل کمیته امداد کردستان گفت: با توجه به نظر داوران از این تعداد مقاله ارسالی 10 مقاله به عنوان برتر برگزیده شدند.

موسی نژاد اظهار داشت: نظام اسلامی با وحدتی که در بین همه ای اقشار جامعه وجود دارد امروز به یکی از قطب های منطقه تبدیل شده است و در عرصه های مختلف حرفی برای گفتن دارد.

وی افزود: با توجه به مذاهب، قومیت ها و زبان های مختلف ایران اسلامی در بحث انسجام و اتحاد یکی از کشورهای سرآمد است در جهان است و اين وحدت امروز به الگوي عيني براي ساير كشورهاي جهان تبديل شده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) بیان کرد: انقلاب اسلامي با تکیه برآموزه های اسلامی و اتحاد و برادری انقلاب را به دیگر کشورهای آزادیخواه جهان صادر کرده است.

موسی نژاد یادآور شد: دهه چهارم انقلاب دهه پیشرفت و توسعه است و برنامه های کمیته امداد با توجه به رسالت خود زمینه توسعه و پیشرفت نیازمندان را در استان فراهم می کند.

اين مراسم با حضور نماينده ولي فقيه در كردستان، استاندار و شماري ديگر از مديران استان و خانواده هاي تحت پوشش در سنندج برگزار شد.