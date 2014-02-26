به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا یونسی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: آئین اختتامیه این جشنواره فردا، هشتم اسفند با سخنرانی آیت‌الله العظمی جوادی آملی و با حضور شخصیت‌های دینی و سیاسی در سالن همایش مؤسسه اسراء از ساعت 9 و سی دقیقه آغاز خواهد شد.

وی افزود: تجلیل از برگزیدگان این جشنواره همچنین ارائه گزارش درباره روند اولین جشنواره ملی ملکوت از دیگر برنامه‌های این مراسم است.

یونسی با یادآوری روند برگزاری این جشنواره اظهار کرد: نخستین دوره جشنواره ملی ملکوت با محوریت کتاب «صورت و سیرت انسان در قرآن» تألیف آیت‌الله العظمی جوادی آملی، برگزار شد و هر سال توسط سازمان فعالیت‌های قرآنی دانشگاهیان کشور وابسته به جهاد دانشگاهی و مرکز بین‌المللی نشر اسراء بر مبنای موضوعات و کتب این مفسر قرآن در جهت ترویج فرهنگ قرآن کریم برگزار خواهد شد.

دبیر جشنواره ملکوت افزود: از مهمترین اهداف این جشنواره، حضور همزمان اساتید دانشجویان، محققان و عموم مردم در بخش‌های مختلف و به مشارکت طلبیدن تمامی اقشار جامعه در جهت تولید آثار قرآنی و بهره‌گیری از آثار اندیشمندان قرآنی است.

وی با بیان اینکه این دوره از جشنواره در بخش‌های مختلف از جمله اینترنتی، مکاتبه‌ای، وبلاگ‌نویسی، مقاله‌نویسی‌، خلاصه‌نویسی و پیامکی برگزار شد، عنوان کرد: استقبال از این جشنواره بسیار خوب بوده به گونه‌ای که در بخش وبلاگ‌نویسی 347 وبلاگ در جشنواره حضور یافته است.

دبیر جشنواره ملی ملکوت با بیان اینکه پنج نشست تخصصی استانی ویژه جشنواره برگزار شده است عنوان کرد: در بخش اینترنتی این جشنواره 35 هزار و 867 نفر، در بخش پیامکی، 124 هزار نفر، در بخش مکاتبه‌ای 17 هزار و 500 نفر شرکت کردند همچنین، در بخش خلاصه‌نویسی 110 نفر حضور یافتند و 310 مقاله نیز به جشنواره ارسال شد.

یونسی با اشاره به جوایز این جشنواره با بیان اینکه اسامی نفرات برگزیده فردا در مراسم اعلام می‌شود، گفت: ازجمله جوایز ویژه‌ای که برای شرکت‌کنندگان در این جشنواره با خرید لوح فشرده در نظر گرفته شده است، سه خودرو تیبا، پرداخت صد میلیون ریال کمک هزینه دکتری به یک نفر و پرداخت 60 میلیون ریال کمک هزینه کارشناسی ارشد به یک نفر است.