کمیته امداد امام خمینی (ره) حامی بزرگی برای بی بضاعتان در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهدشبستری قبل از ظهر چهارشنبه در آئین نکوداشت خیرین استان با بیان این مطلب اظهار داشت: مردم باید در انجام کارهای خیرخواهانه و عام المنفعه از همدیگر سبقت بگیرند و هر کار خدا پسندانه و مفیدی که به حال جامعه فایده داشته باشد، کار خیر است.

وی افزود: در قرآن کریم در حدود 188 مورد کلمه خیر به کار رفته و خیر از نظر معنایی مفهوم بسیار گسترده ای دارد.

امام جمعه تبریز همچنین در ادامه اظهار داشت: کمیته امداد که در سالهای نخست انقلاب اسلامی به دستور امام راحل (ره) تشکیل شد، یکی از مراکز با برکتی است که تاکنون توانسته حامی بسیار خوبی برای افراد نیازمند و بی بضاعت باشد.

آیت الله مجتهدشبستری با بیان اینکه افراد خیر و نیکوکار کمک های مالی خود را به کمیته امداد امام خمینی (ره) تحویل دهند، ادامه داد: این نهاد افراد نیازمند و امور اولویت دار را شناسایی کرده و مساعدت ها در بهترین نحو ممکن هزینه می شود.

در ادامه این مراسم، سرپرست کمیته امداد کشور نیز با بیان اینکه همه کارهای کمیته امداد بر مبنای اصول و ارزش های اسلامی است، اظهار داشت: مبانی دینی باید از گزند آسیبها در امان باشد.

حسین انواری افزود: احترام و کمک به دیگران رمز و رازی برای رضای خداست و موضع دین ما محبت و همدلی برای آسایش دیگران است.

در این مراسم از خیران فعال حامی ایتام، کمک به حج فقرا و سامان دادن به تشکیل خانواده و تهیه جهیزیه نوعروسان تجلیل شد.

همچنین در این مراسم 10 تندیس طلایی برای صرف کارهای خیرخوانه، فروخته شد.