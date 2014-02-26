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۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۰۳

آیت الله مجتهد شبستری:

کمیته امداد امام خمینی (ره) حامی بزرگی برای بی بضاعتان در کشور است

کمیته امداد امام خمینی (ره) حامی بزرگی برای بی بضاعتان در کشور است

تبریز – خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز گفت: کمیته امداد امام خمینی (ره) حامی بزرگی برای بی بضاعتان و نیازمندان کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهدشبستری قبل از ظهر چهارشنبه در آئین نکوداشت خیرین استان با بیان این مطلب اظهار داشت: مردم باید در انجام کارهای خیرخواهانه و عام المنفعه از همدیگر سبقت بگیرند و هر کار خدا پسندانه و مفیدی که به حال جامعه فایده داشته باشد، کار خیر است.

وی افزود: در قرآن کریم در حدود 188 مورد کلمه خیر به کار رفته و خیر از نظر معنایی مفهوم بسیار گسترده ای دارد.

امام جمعه تبریز همچنین در ادامه اظهار داشت: کمیته امداد که در سالهای نخست انقلاب اسلامی به دستور امام راحل (ره) تشکیل شد، یکی از مراکز با برکتی است که تاکنون توانسته حامی بسیار خوبی برای افراد نیازمند و بی بضاعت باشد.

آیت الله مجتهدشبستری با بیان اینکه افراد خیر و نیکوکار کمک های مالی خود را به کمیته امداد امام خمینی (ره) تحویل دهند، ادامه داد: این نهاد افراد نیازمند و امور اولویت دار را شناسایی کرده و مساعدت ها در بهترین نحو ممکن هزینه می شود.

در ادامه این مراسم، سرپرست کمیته امداد کشور نیز با بیان اینکه همه کارهای کمیته امداد بر مبنای اصول و ارزش های اسلامی است، اظهار داشت: مبانی دینی باید از گزند آسیبها در امان باشد.

حسین انواری افزود: احترام و کمک به دیگران رمز و رازی برای رضای خداست و موضع دین ما محبت و همدلی برای آسایش دیگران است.

در این مراسم از خیران فعال حامی ایتام، کمک به حج فقرا و سامان دادن به تشکیل خانواده و تهیه جهیزیه نوعروسان تجلیل شد.

همچنین در این مراسم 10 تندیس طلایی برای صرف کارهای خیرخوانه، فروخته شد.

کد مطلب 2244955

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