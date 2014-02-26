به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نصری ظهر چهارشنبه در نشست خبری، اظهارداشت: برای نوروز 93 پنج پایانه مسافربری و 34 شرکت حمل و نقل در بخش مسافربری استان پیش بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه برای فراهم کردن خدمات بهتر به مسافران، طرح نوروزی 93 در حمل و نقل استان انجام می شود، افزود: این طرح از 25 اسفند ماه جاری در استان آغاز و به مدت 20 روز ادامه خواهد داشت.

نصری تعداد نفرات فعال در ستاد مسافربری استان را 23 نفر برشمرد و بیان کرد: نیروهای فعال در این طرح در 24 ساعت شبانه روز خدمات رسانی خواهند داشت.

آغاز پیش فروش بلیت های نوروزی از 11 اسفند ماه در استان

وی به پیش فروش بلیت های نورزی اشاره کرد و گفت: پیش فروش بلیت های نوروزی از 11 اسفند ماه جاری به صورت اینترنتی و 18 اسفند ماه جاری به بعد به صورت اینترنتی و حضوری انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: فعال کردن سیستم بلیت اینترنتی شرکت های حمل و نقل مسافر استان به آدرس www.payaneha.com انجام می شود.

نصری مجموع ناوگان عمومی فعال در طرح نوروز 93 استان را یک هزار و 178 دستگاه عنوان کرد و بیان داشت: از این رقم 367 دستگاه اتوبوس، 380 دستگاه مینی بوس و 431 دستگاه سواری کرایه است.

وی ادامه داد: سال گذشته یک هزار و 96 دستگاه ناوگان عمومی در طرح نوروزی فعالیت داشتند.

جابجایی 278 هزار مسافر در طرح نوروزی 92

وی با اشاره به اینکه در طرح نوروزی سال گذشته 278 هزار و دو نفر مسافر جابجا شده است، افزود: پیش بینی می شود در طرح نوروزی امسال تعداد مسافران 10 درصد افزایش یابد.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خراسان جنوبی تعداد کل سفرهای انجام شده طرح نوروزی سال گذشته را 13 هزار و 151 سفر اعلام کرد و گفت: پیش بینی می شود امسال تعداد سفرهای در سطح استان نیز 10 درصد افرایش یابد.

نصری کنترل نامحسوس جاده ای در طول اجرای طرح نورزی با هماهنگی پلیس راه، نظارت ویژه و مضاعف بر عملکرد مدیران فنی شرکت های مسافربری، برقراری محدودیت در جابجایی محمولات ترافیکی در ایام اجرای طرح و پیش بینی وسایل نقلیه رزرو در شرکت ها و موسسات مسافربری برای جایگزین کردن وسایل نقلیه مناسب بجای وسایل نقلیه دارای عیب و نقص فنی در راه مانده و یا حادثه دیده در مسیرها را از برنامه های این طرح ذکر کرد.