نشست انجمن فدراسیون نابینایان با کمیته فنی پارالمپیک برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومى كميته، اولين جلسه هماهنگى مسئولان و مربيان تيم‌هاى ورزشى نابينايان و كم بينايان براى شركت در دومين دوره بازی‌هاى پاراآسيايى اينچئون 2014، ظهر امروز با شركت بهروز برجسته معاون فنى كميته، على اصغر هادی‌زاده ناظر فنى، محمد تابع عضو كميته فنى و نمايندگان فدراسيون‌هاى ورزش‌هاى نابينايان و كم‌بينايان؛ سارا افتخار زاده كارشناس فنى، امير ياراحمدى مسئول انجمن دووميدانى و حميد شريفيان مربى تيم شناى نابينايان و كم‌بينايان برگزار شد.

شركت‌كنندگان در نشست هماهنگى به بحث و تبادل نظر پيرامون آماده سازى تيم‌هاى ملى براى حضور در بازی‎هاى پاراآسيايى پرداختند. بر همين اساس مقرر شد اولين مرحله ركوردگيرى تيم ملى شناى نابينايان از 13 تا 16 اسفندماه جارى در تهران برگزار گردد.

اردوهاى آماده سازى تيم‌هاى ملى نابينايان و كم‌بينايان از آغاز سال 93 شروع خواهد شد. تيم‌هاى ورزشى نابينايان و كم‌ بينايان ایران در قالب 5 رشته ورزشى گلبال، دو و ميدانى، شنا، فوتبال 5 نفره و جودو در دومين دوره بازی‌هاى پاراآسيايى 2014 در كره جنوبى شركت خواهند كرد.