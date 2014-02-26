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۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۰۲

در دومین روز از سفر استانی؛

بازدید رییس‌جمهوری از مرکز فرماندهی منطقه دوم دریایی ولایت

بازدید رییس‌جمهوری از مرکز فرماندهی منطقه دوم دریایی ولایت

رییس‌جمهوری ظهر امروز (چهارشنبه) پس از دیدار عمومی با مردم جاسک از مرکز فرماندهی منطقه دوم دریایی ولایت نیروی دریایی ارتش حمهوری اسلامی ایران بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین دكتر حسن روحانی در این بازدید ضمن تجلیل از فداکاری‌ها و تلاش‌های دریادلان نیروی دریایی ارتش در جریان چگونگی فعالیت‌ها و مأموریت‌های این نیرو در مناطق دریایی جنوب کشور قرار گرفت.

امیر دریادار حبیب‌الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش در این بازدید گزارشی از روند فعالیت ناوگروه‌های اعزامی این نیرو و چگونگی فعالیت‌های تیم‌های تکاور و تفنگدار نداجا، وضعیت منطقه عملیاتی تحت مسئولیت قرارگاه مقدم نداجا، محورهای گشت نیروی دریایی ارتش، وضعیت یگان‌های نظامی، تجاری و نفتکش متردد به بنادر کشور و چگونگی مأموریت‌های تیم‌های اسکورت کشتی‌های تجاری و نفتکش به رییس‌جمهوری ارائه کرد.

کد مطلب 2244973

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