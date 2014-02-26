به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین دكتر حسن روحانی در این بازدید ضمن تجلیل از فداکاری‌ها و تلاش‌های دریادلان نیروی دریایی ارتش در جریان چگونگی فعالیت‌ها و مأموریت‌های این نیرو در مناطق دریایی جنوب کشور قرار گرفت.

امیر دریادار حبیب‌الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش در این بازدید گزارشی از روند فعالیت ناوگروه‌های اعزامی این نیرو و چگونگی فعالیت‌های تیم‌های تکاور و تفنگدار نداجا، وضعیت منطقه عملیاتی تحت مسئولیت قرارگاه مقدم نداجا، محورهای گشت نیروی دریایی ارتش، وضعیت یگان‌های نظامی، تجاری و نفتکش متردد به بنادر کشور و چگونگی مأموریت‌های تیم‌های اسکورت کشتی‌های تجاری و نفتکش به رییس‌جمهوری ارائه کرد.