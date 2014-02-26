خرید برق تجدیدپذیر تا 6 برابر قیمت واقعی/ تولید 600 مگاوات انرژی نو در سال 93

به گزارش خبرنگار مهر، ستار محمودي امروز در آئين گشايش ششمين نمايشگاه بينالمللي انرژيهاي تجديدپذير، بهرهوري انرژي و مولدهاي مقياس كوچک با بيان اينکه بخش انرژيهاي تجديدپذير در كشور هنوز جوان است گفت: طبيعي است كه سرمايهگذاري در اين عرصه مورد استقبال باشد.
قائم مقام وزیر نیرو اظهارداشت: براي تامين انرژي از محل نيروگاههاي تجديدپذير در سال آينده 600 مگاوات پيشبيني شده و منابع مالي با توجه به تغييري كه در خريد قيمت انرژي ايجاد شده، رقمي بالاتر از ارقام گذشته براي تشويق به سرمايهگذاري در انرژيهاي تجديدپذير است.
وي با بيان اينکه تشويق وزارت نيرو برای سرمایهگذاران در اين زمينه تعيين نرخ بالاتر خرید برق در مقایسه با منابع دیگر است، به ابلاغ سياستهاي اقتصاد مقاومتي كه يكي از بندهاي آن انرژيهاي نو است، اشاره كرد و افزود: يكي از ركنهاي مهم اقتصادي در كشور بحث انرژي است كه تنوع و پيچيدگيهاي خاص خود را دارد.
محمودي تاکید کرد: در گذشته بحث انرژي بهصورت انرژيهاي سوخت فسيلي رواج داشت كه ارزشمند بود اما استفاده از آنها با مشكلاتي همراه بود، اما اكنون دانش جهاني و تحقيقات كشور به سمتي رفته كه انرژيهاي نو در ابعاد گستردهتري جايگزين انرژيهاي فسيلي شده است.
قائممقام وزير نيرو ادامه داد: يكي از اهداف وزارت نيرو در اين دوره كاري توسعه انرژيهاي تجديدپذير و توليد پراكنده است تا بتوانيم مقداري از تلفات انتقال را كاهش دهيم. در اقتصاد مقاومتي دو وجه عمده بهصورت مستقيم و غيرمستقيم با حداقل سرمايهگذاري و حداكثر بهرهبرداري و بالاترين نگاه مديريتي و عملياتي در كاهش تلفات مصداق دارد.
وی با اشاره به اینکه قانونگذار تمهيداتی انديشيده تا سرمايهگذاران در بخش انرژيهاي نو با برگشت سرمايه مناسب همراه شوند گفت: تلاش این است که سرمایه گذاران نسبت به سرمايهگذاري در اين حوزه بيشتر ترغيب شوند.
این مقام مسئول در وزارت نیرو با بيان اينکه سرمايهگذاري در يک نيروگاه بيش از يكهزار ميليارد تومان هزينه دارد افزود: در نيروگاههاي كوچک به دليل ظرفيتهاي پايين هزينه بهرهبرداري كمتر است. به گفته محمودي، تامين منابع مالي براي بخش انرژيهاي تجديدپذير بايد برگرفته از منابع غيردولتي باشد.
وي توليد نيروگاههاي برق خانگي را يكي از پتانسيلهاي خوب استفاده از انرژيهاي خورشيدي در مجتمعهاي مسكوني، مراكز تجاري و مراكز اداري عنوان كرد و افزود: اين مراكز از پايلوتهاي وزارت نيرو براي ترويج استفاده از اين نوع انرژي هستند.
محمودي درباره هزينه انرژي برق بخشهاي نظامي گفت: وزارت نيرو ارتباط مالي با مصرفكنندگان دارد و ممكن است مشتركاني هزينههاي خود را با تاخير پرداخت كنند، اما اين ارتباطي متقابل است.
