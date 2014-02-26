دور نهایی والیبال جام فجر گلستان 9 اسفند برگزار می شود

قربان توسن در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب افزود: دور نهایی مسابقات والیبال جام فجر بانوان استان گلستان به میزبانی شهرستان کردکوی با بازی چهار تیم راه یافته به این مرحله انجام می شود تا در نهایت تکلیف تیم قهرمان مشخص شود.

وی تصریح کرد: این مسابقات در مرحله اول با شرکت 9 تیم در رده سنی نوجوانان و جوانان در دو گروه برگزار شد که در پایان این مرحله، تیم های کردکوی و بندرگز از گروه الف و تیم های گرگان و نویان آلوکلاته از گروه ب به عنوان تیم های اول و دوم هر گروه راهی دور دوم شدند.

به گفته وی، تیم های دنکوب، آق قلا، کردکوی و بندرگز در گروه الف و تیم های گنبدکاووس، مینودشت، کلاله، هیأت والیبال گرگان و نویان آلوکلاته در گروه ب با یکدیگر همگروه بودند.

گفتنی است سرپرستی فنی این مسابقات را مریم ژند بر عهده دارد.