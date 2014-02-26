انتقاد از تروریسم و افراط گرایی در منطقه/ ما تحت تاثیر بحران سوریه هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق در نشست خبری مشترک با وزیر امور خارجه کشورمان که ظهر امروز پس از دیدار آنها در وزارت امور خارجه برگزار شد گفت: در تمام مسائل مطرح شده توافق داریم مشخصاً درخصوص اروند رود و لایه روبی رودخانه و پاکسازی آن مسأله سی بی سی و خطوط مرزی گفتگو کردیم.

وی ادامه داد: ما تا کنون توانسته ایم 1300کیلومتر از مرزها را ترسیم کنیم، در بیابان ها و کوه ها می توانیم بگوییم پیشرفت زیادی را بدست آورده ایم، مسأله مرزها و رودهای دوکشور منطقه ای و جهانی است و توانستیم به توافقات بلندی دست پیدا کنیم که امیدواریم به عنوان الگوی دو کشوری که با یکدیگر جنگ داشته اند و اکنون افق های روشنی از مناسبات دارند دیده شود.

وی ادامه داد: در اولین فرصت ممکن افتخار داریم که یادداشت تفاهم را در تهران، بصره یا خرمشهر به امضا برسانیم از آنچه که دست یافته ایم خوشحالیم و مطمئنم که می توانیم این دستاورد ها را پیش برده و به مرحله امضا برسانیم.

زیباری ادامه داد: درخصوص مسائل منطقه و بحران سوریه نیز گفتگو کردیم و پیشرفتهای موجود در بحث هسته ای را از آقای وزیر شنیدیم از رهگذر مذاکرات اخیر با چالش های امنیتی زیادی روبرو هستیم ولی به آینده خوشبین هستیم.

زیباری گفت: انتخابات قانونگذاری در عراق را پیش رو داریم و از همه دوستان می خواهیم که از آن دفاع کنند تا بتوانیم بر موج تروریست فائق آییم و عراق دموکراتیک و جدید را ایجاد کنیم.

زیباری در پاسخ به سوالی درباره اخبار منتشر شده مبنی بر خرید تسلیحات از سوی عراق از ایران گفت: روز گذشته بیانیه توضیحی در این خصوص از سوی وزارت خارجه عراق صادر شد، هیچ گونه قراردادی امضا نشده است.

وی ادامه داد: ما در عراق به قطع نامه های سازمان ملل احترام می گذاریم و فکر می کنیم دوستانمان در جمهوری اسلامی ایران این شرایط کنونی عراق را درک می کنند من مجدداً بر موضع عراق از طرف وزارت دفاع تأکید می کنم.

زیباری در پاسخ به سوال الاتجاه درباره اینکه اخیراً با وزرای خارجه روسیه و امریکا دیدار داشته و امروز در تهران هستید آیا به دنبال برنامه منطقه ای ویژه ای هستید گفت: عراق به جایگاه خود در جامعه بین الملل بازگشته وسفرهای وزرای خارجه به عراق نشانگر آن است که عراق در حاشیه نیست و کشورهای بزرگ و ابر قدرت خواهان شنیدن نظرات عراق هستند.

وزیر امور خارجه عراق تصریح کرد: عراق وارث بار سنگینی از رژیم صدام بود.

وی با اشاره به جنگ کویت گفت: ما نتایج جنگ تجاوزکارانه به ایران را به دوش کشیدیم.

وی بر تلاش منطقه ای دسته جمعی اذعان داشت و افزود: ما نیازمند رایزنی با همه دوستان و همسایگان هستیم تا بتوانیم به بهترین راه حل ها دست یابیم، ما تحت تاثیر بحران سوریه هستیم و از افزایش روند تروریسم و افراط گرایی در منطقه گله مند هستیم.

زیباری افزود: همه این مسائل منافع ما را در معرض تهدید قرار می دهد و به همین دلیل عراق نیازمند رایزنی با همه محافل منطقه ای و بین المللی که مسئولیت خود را در این زمینه ایفا کند.