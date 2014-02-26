ازدواج 121 دانشجوی علوم پزشکی در مراسم ازدواج دانشجویی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی عادلی نژاد پیش از ظهر امروز در یک نشست خبری اظهار کرد: 17 سال از عمر ازدواج های دانشجویی در کشور می گذرد که در این بین امسال شاهدازدواج 121زوج دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی اهواز هستیم.



وی اهمیت خانواده به عنوان یک نهاد مقدس در جامعه را از مهمترین شاکله های انسانی عنوان و به اهمیت بالایی ازدواج اشاره کرد و گفت: تا به امروز هیچ اندیشمندی را در دنیا ندیده ایم که در مورد خانواده و ازدواج صحبت نکرده باشد.



حجت الاسلام عادلی نژاد در ادامه به فرموده پیامبر اسلام که «هیچ بنایی در اسلام مهمتر از ازدواج نیست» اشاره و بیان کرد: از مهمترین فعالیتهای این نهاد برگزاری مراسم ازدواج های دانشجویی است که جز حرکتهای مبارک این مجموعه است.



وی از تعریف غلط ازدواجهای دانشجویی توسط بعضی منتقدین اشاره کرد و گفت: تعریف ما از ازدواج دانشجویی این نیست که زوجین باید حتما دانشجو باشند بلکه یک نفر از آنها هم اگر دانشجو باشد می تواند در این برنامه ثبت نام کند.



حجت الاسلام عادلی نژاد هدیه ویژه ازدواجهای دانشجویی امسال را از سوی مقام معظم رهبری مشرف شدن 30 هزار زوج دانشجو به مشهد مقدس عنوان کرد.



وی در ادامه به برگزاری جشن دانشجویی در روز جمعه 9 اسفند ماه خبر داد و گفت: در این مراسم که در تالار شهدای دانشگاه علوم پزشکی برگزار می شود کارگاه ویزه روانشناسی ازدواج احکام ازدواج و مسائل بهداشتی آن برای زوجهای دانشجو برگزار خواهد شد.



مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی اهواز به ارائه مشاوره در طول سال تحصیلی توسط مبلغان برای زوجهای جوان خبرداد و اظهار کرد: کلاسهای روانشناسی مختص تازه عروسان است.