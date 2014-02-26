به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ فلاحتیان امروز در آئين گشايش ششمين نمايشگاه بين‌المللي انرژي‌هاي تجديدپذير، بهره‌وري انرژي و مولدهاي مقياس كوچک در محل دایمي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تهران گفت: تا ابتدای اسفندماه سال‌ جاري بيش از 100 هزار ميليارد ریال قرارداد توليد برق از منابع تجديدپذير با بخش خصوصي مبادله شده است.

معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي اظهارداشت: مبادله بيش از 100 هزار ميليارد ریال قرارداد توليد برق از انرژي‌هاي نو با اقدام‌هایی كه در طول 6 ماه براي توسعه نيروگاه‌هاي تجديدپذير صورت گرفته است، تاكنون 500 مگاوات قرارداد با بخش خصوصي مبادله شده و اميدواريم تا پايان سال 93 اين نيروگاه‌ها احداث شود.

فلاحتیان ادامه داد: براساس مفاد بند 19 قانون بودجه سال 1392 كه محتواي اين بند در سال 1393 نيز مورد تاييد قرار گرفت، به وزارت نيرو فرصت داده شده كه معادل 120 هزارميليارد ریال براي افزايش بازده نيروگاه‌ها و توسعه نيروگاه‌هاي تجديدپذير از جمله انرژي بادي و خورشيدي و كاهش تلفات و بهينه‌سازي مصرف انرژي از طريق بيع متقابل قرارداد مبادله كند.

معاون وزير نيرو افزود: اين قراردادها جهت فرهنگ‌سازي در زمينه كاربرد بيشتر براي انرژي‌هاي خورشيدي برنامه‌ريزي شده، ضمن آنکه قرار است بر روي بام تعدادي از مساجد، مدارس و اماكن عمومي، نيروگاه‌هاي خورشيدي فعال شوند تا مردم با اين نيروگاه‌ها آشنايي پيدا كنند و با تسهيلاتي كه در سال آينده پیش‌بینی شده است، كاربرد نيروگاه‌هاي خورشيدي بيش از پيش بر روي بام منازل ايراني‌ها توسعه يابد.

وی با بيان اينکه وزارت نيرو به‌ دنبال اين است كه بخشي از نياز اماكن مسكوني را ازطريق احداث نيروگاه‌هاي خورشيدي برطرف كند گفت: قرار است تسهيلاتي به علاقه‌منداني كه مي‌خواهند بخشي از انرژي برق خود را به وسيله خورشيد تامين كنند، پرداخت شود. اولویت احداث نيروگاه‌ها در مناطقی است كه بيشترين پتانسيل بار در كشور را دارد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو با بيان اينکه بند 19 قانون بودجه 92 اين فرصت را ايجاد كرده است كه هر فرد حقيقي و حقوقي كه به احداث نيروگاه‌هاي تجديدپذير اقدام مي‌كند، مي‌تواند بازگشت سرمايه خود را ازطريق سوخت صرفه‌جويي شده از توليد انرژي به دست بياورد گفت: سرمايه‌گذاراني كه به احداث نيروگاه‌هاي بادي و خورشيدي در ايران علاقه‌مند هستند، مي‌توانند به سازمان انرژي‌هاي نو و شركت توانير مراجعه كرده و نسبت به عقد قرارداد اقدام كنند و سرمايه آنان معادل سوخت صرفه‌جويي شده ظرف دو سال پس از راه‌اندازي نيروگاه‌ها برگردانده می‌شود و هيچ ريسكي براي بازگشت سرمايه وجود ندارد.

فلاحتيان تصريح كرد: قیمت تضمینی خريد برق از نيروگاه‌هاي بادي و خورشيدي از 176 تومان به 443 تومان به‌ ازای هر کیلووات ساعت افزايش يافته و اين درحالي است كه متوسط قیمت برقی که به مشترکان عرضه می‌شود، 43 تومان به‌ ازای هر کیلووات ساعت است که 16 تومان از این میزان براي هدفمندي يارانه‌ها به مردم برگردانده مي‌شود و تنها 26 تومان در اختيار وزارت نيرو قرار مي‌گيرد.

وي افزود: وزارت نيرو قصد دارد سبد توليد برق را متنوع كند تا همه نيازهاي برق كشور در آينده ازطريق سوخت فسيلي تامين نشود. به‌ گفته فلاحتيان، در حال حاضر وابستگي توليد برق به سوخت‌هاي فسيلي 95 درصد است كه با استفاده از گاز، گازوئيل و مازوت صورت مي‌گيرد، اما براساس رديف‌هاي جديد بايد از ظرفیت انرژی بادي، خورشيدي و زغال‌سنگ برای تولید برق استفاده شود.