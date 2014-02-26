تفکر وهابی بزرگترین خطر برای منطقه و جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه پس از دیدار با "علاءالدین بروجردی" رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران در دمشق اظهار داشت: همکاری میان کشورهای منطقه برای مقابله با افراط گرایی وتروریسمی که از آن رنج می بریم، ضروری است.

وی با بیان این مطلب افزود: هماهنگی میان پارلمان های کشورهای منطقه و کشورهای دوست با هدف یکسان کردن مواضع در مقابله با تفکر وهابی بسیار مهم است.

بشار اسد در ادامه، تفکر وهابی را بزرگترین خطر برای ملت های منطقه و جهان دانست.