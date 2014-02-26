رسول صدرعاملی نویسنده و کارگردان سینما درباره گفتن نریشن آنونس فیلم سینمایی «چ» به خبرنگار مهر گفت: من قبل از جشنواره فیلم فجر، فیلم «چ» را دیده بودم و خیلی آن را دوست داشتم. معتقدم در این فیلم تلاش بسیاری شده تا برهه ای از تاریخ بازگو و به نسل امروز یادآوری شود که چه اتفاقاتی در کشور رخ داده است.

وی افزود: فارغ از نظرات مختلفی که وجود دارد این فیلم، اثر مهم و قابل احترامی است و زمانی که دیدم چه زحمتی برای ساخت آن کشیده شده من هم در حمایت از این اثر، پیشنهادی را که برای گفتن نریشن آنونس شد، پذیرفتم.

این کارگردان سینما درباره زمان ضبط نریشن آنونس فیلم «چ» توضیح داد: یک هفته قبل از آغاز جشنواره فجر این آنونس ضبط شد و ابتدا قرار بود به صورت آزمایشی از صدای من استفاده شود اما به نظر می رسد دوستان از گفتن من راضی بودند و در نهایت از صدایم در آنونس فیلم استفاده کردند.

وی درباره رویکرد جدید سینماگران مبنی بر گفتن نریشن یک فیلم و حمایتی که به این ترتیب از یک اثر سینمایی می کنند، توضیح داد: من برای اولین بار نریشن آنونس فیلم خودم «زندگی با چشمان بسته» را گفتم. معتقدم این اتفاقی که مدتی است باب شده اتفاق خوشایندی است و امیدوارم ادامه یابد چون به دیده شده فیلم های درخور کمک می کند.

به تازگی از آنونس رسمی فیلم سینمایی «چ» به کارگردان ابراهیم حاتمی‌کیا رونمایی شده که رسول صدرعاملی نریشن این آنونس را می گوید.

دکتر مصطفی چمران، نماینده دولت موقت در مرداد سال 1358 جهت رسیدگی به اغتشاشات پاوه که در محاصره نیروهای ضد انقلاب است به همراه تیمسار فلاحی فرمانده وقت نیروی زمینی وارد این شهر می‌شوند. «چ» روایتگر 48 ساعت پایانی این بحران است. این فیلم توانست 5 سیمرغ سی و دومین جشنواره فیلم فجر را ازآن خود کند.

آنونس فیلم سینمایی «چ» را اینجا ببینید.