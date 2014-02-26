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۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۴۰

ممبيني:

طرح های نیمه تمام آموزشي در صورت بهره برداري به نام خیرین مدرسه ساز ثبت می شود

طرح های نیمه تمام آموزشي در صورت بهره برداري به نام خیرین مدرسه ساز ثبت می شود

سنندج – خبرگزاری مهر: مدير كل اطلاعات و فناوري سازمان نوسازی مدارس کشور گفت: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی طرح های نیمه تمام آموزشي در قبال مشارکت 30 درصدی خیرین به نام خیرین مدرسه ساز ثبت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، خدامراد ممبينی ظهر چهارشنبه در جشنواره های استانی خیرین مدرسه ساز استان كردستان اظهار داشت: در حال حاضر واحد های مشارکت اداره کل نوسازی در تمامی استان ها فعال است و سامانه پرداخت و تجهیز مدارس با تفکیک همه استان ها نیز در فضای مجازی برای مشارکت خیرین راه اندازی شده است.

وی افزود: تلاش در مسیر تعالی کشور بدون درنظر گرفتن آموزش و پرورش و تربیت نیروی انسانی کارآمد امکان پذیر نیست و به همين دليل بايد از تمامي ظرفيت هاي اين بخش به خوبي بهره برداري شود.

نماینده سازمان نوسازی، توسعه و تجهيز مدارس کشور بیان کرد: بدون شک خیرین و فعالان بخش خصوصی با تعامل و همکاری که با نوسازی و مدارس دارند در مسیر تربیت و ارتقاء دانش جوانان و نوجوانان کشور نقش بسزایی ایفا می کنند.

ممبينی یادآور شد: اعتماد سازی باید به عنوان اولویت اصلی فعالیت های مجامع خیرین مدرسه ساز و ادارات متولی امر  باشد.

وی ادامه داد: همکاری و انسجام هرچه بیشتر متولیان برگزاری شانزدهمین جشنواره استانی خیرین مدرسه ساز در استان كردستان و ساير استان هاي كشور می تواند در تحقق اهداف سازمان موثر باشد.

نماینده سازمان نوسازی، توسعه و تجهيز مدارس کشور گفت: خوشبختانه و به یاری خداوند متعال زیرساخت های فناوری اطلاعات برای همه استان ها فراهم است و همه طرح های نیمه تمام آموزشی استان ها نیز در پرتال اصلی سازمان نوسازی مدارس کشور قرار گرفته است.

ممبينی بر تعامل گسترده مجامع خیرین مدرسه ساز با رسانه ها و به ویژه خبرگزاری ها تأکید کرد و افزود: با استفاده از اطلاع رسانی مناسب می توان فرهنگ خیرخواهی و مشارکت را در جامعه گسترش داد.

کد مطلب 2244999

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