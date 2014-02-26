مبارزه با علفهاي هرز در سطح 20 هزار هکتار از مزارع گندم لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد غضنفری ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: يكي از راههاي اثرگذار در توليد محصولات زراعي مهار و كنترل علفهاي هرز به خصوص در مزارع گندم است.

وی ادامه داد: در اين راستا سازمان جهاد كشاورزي استان با تشكيل 150 اكيپ مراقبت دولتي و خصوصي و تدارك دو هزار و 200 دستگاه سمپاش در جهت كنترل و مبارزه با علفهای هرز و خسارت زا عمليات مبارزه را با مشاركت بهره برداران آغاز کرده است.

رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان لرستان یادآور شد: تاكنون از سطح 300 هزار هكتار مزارع گندم لرستان بيش از 20 هزار هكتار عمليات مبارزه انجام گرفته است.

غضنفري با اعلام اينكه اگر مبارزه انجام نشود خسارت تا 30 درصد است از كشاورزان هم استاني خواست برای تأمين سموم مورد نياز خود به كلينيک هاي گياه پزشكي و برای تأمين سمپاش به مديريت هاي جهاد كشاورزي شهرستانهاي مختلف استان مراجعه کنند.